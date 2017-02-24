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Ботковели: У меня не осталось ни желания, ни настроения и никакой эмоции, чтобы находиться в патриархии
24.02.2017 12:21
Бывший секретарь патриарха, протоиерей Микаэль Ботковели не намерен менять решение и возвращаться к должности. Об этом протоиерей Микаэль Ботковели заявил агентству «IPN», отвечая на вопрос – было ли это его эмоциональным решением и собирается ли он остаться на посту.
«Я принял решение. Говорят, что свято место пусто не бывает. Появиться кто-то, кто займет это место и должность. У меня не осталось ни желания, ни настроения и никакой эмоции, чтобы находиться там», - заявил отец Микаэль.
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