Ботковели: У меня не осталось ни желания, ни настроения и никакой эмоции, чтобы находиться в патриархии

24.02.2017 12:21 Бывший секретарь патриарха, протоиерей Микаэль Ботковели не намерен менять решение и возвращаться к должности. Об этом протоиерей Микаэль Ботковели заявил агентству «IPN», отвечая на вопрос – было ли это его эмоциональным решением и собирается ли он остаться на посту.



«Я принял решение. Говорят, что свято место пусто не бывает. Появиться кто-то, кто займет это место и должность. У меня не осталось ни желания, ни настроения и никакой эмоции, чтобы находиться там», - заявил отец Микаэль.















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