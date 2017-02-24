Апелляционный суд признал Вано Мерабвишили виновным в деле о нападении на Валерия Гелашвили

24.02.2017 13:08 Апелляционный суд признал бывшего министра внутренних дел Вано Мерабвишили виновным в деле о нападении на Валерия Гелашвили.



Как сообщают в прокуратуре Грузии, Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Тбилисского городского суда от 22 сентября 2016 года в отношении осужденного по делу о нападении на депутата Валерия Гелашвили бывшего министра внутренних дел Иване Мерабишвили.



С требованием об отмене приговора кого городского суда в Тбилисский апелляционный суд обратился осужденный Иване Мерабишвили.



«Тбилисский городской суд признал бывшего министра внутренних дел Иване Мерабишвили виновным по делу о нападении на депутата Валерия Гелашвили по подпункту «б» 3-й части статьи 333, подпункту «д» 5-ой части статьи 25-117 УК Грузии, и в соответствии с законом «Об амнистии» от 28 декабря 2012 года и принципом поглощения наказания в виде конечного наказания определил лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев при лишении права занимать должность на протяжении 2 лет и 3 месяцев. Этим же приговором были признаны виновными бывший директор Специального оперативного департамента Ираклий Кодуа и бывший начальник управления этого же департамента Гия Сирадзе. Каждому из них в качестве наказания было определено лишение свободы сроком на 9 лет и лишение права занимать должность на протяжении 2 лет и 3 месяцев», - говорится в заявлении прокуратуры.



По обвинению в организации нападения на Валерия Гелашвили сейчас в Тбилисском городском суде по существу рассматривается дело бывшего президента Михеила Саакашвили. По этому делу Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по подпункту «б» 3-й части статьи 333, подпункту «д» 5-ой части статьи 117, что в качестве наказания предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.















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