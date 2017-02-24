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Ботковели: Я принял абсолютно сознанное решение и не намерен его пересматривать


24.02.2017   13:32
Отец Михаил Ботковели может вернуться, мы попросили его об этом, заявил председатель наблюдательного совета Университета Патриархии Георгий Андриадзе.

По его словам, сегодня никакой новой информации у него нет, но он считает, что заявление отца Михаила Ботковели «было эмоциональным».

«Позиция Патриарха по этому вопросу мне неизвестна, но лично я считаю, что Михаил Ботковели является верным соратником главы ГПЦ и будет стоять рядом с ним», - сказал Андриадзе.

Отец Михаил Ботковели заявил о том, что покидает должность секретаря Патриарха накануне вечером.

Михаил Ботковели покинул свою должность на волне словесного противостояния с начальником личной охраны Илии Второго Сосо Оханашвили.

В четверг Ботковели заявил, что глава личной охраны Патриарха Грузии больше не выполняет работу и не появлялся в Патриархии с тех пор, как Католикос-Патриарх вернулся из Берлина, где он проходил лечение. А на вопрос о том, означает ли это отставку последнего, ушел от ответа. Сразу вслед за этим Сосо Оханашвили обвинил Ботковели во лжи. Михаил Ботковели, по его словам, оставил должность в знак протеста.






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