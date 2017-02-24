В ТГУ появился студенческий омбудсмен

24.02.2017 13:56 Институт студенческого омбудсмена создан для защиты прав студентов и превенции возможных конфликтов в Тбилисском государственном университете имени Джавахишвили.



Соответствующий приказу подписал ректор вуза Георгий Шарвашидзе, сообщается на официальном сайте ТГУ.



Студенческим омбудсменом стал координатор магистерской программы Германии, действующей на юридическом факультете училища, молодой исследователь Марио Шиутце.



«Множество вопросов, которые тревожили представителей студенческого движения «Аудитория 115», а также другие студенческие группы уже решены. Соответственно, я не думаю, что осталось еще что-то, что может заставить членов «Аудитории 115» продолжать акции в шестом корпусе университета. В университете существует система открытого правления, а стучаться в открытые двери — нехорошее дело», — заявил Шарвашидзе.



«Аудитория 115», которая требует провести в вузе реформу, захватила здание шестого корпуса 24 ноября 2016 года, накануне выборов студенческого самоуправления в ТГУ.



Недовольным студентам удалось сорвать голосование на 9 из 13 избирательных участков, но выборы все же были признаны состоявшимися. В самоуправление входят 140 человек. «Аудитория 115» продолжает занимать шестой корпус и отмечает, что не освободит его, пока не начнется рассмотрение закона о реформировании системы образования.



«Свобода человека заканчивается там, где нарушаются права другого – это азбука демократии», — заявил на брифинге Шарвашидзе. Ректор подчеркнул, что каждый имеет право выразить свое мнение, но это должно происходить в рамках закона.



Каждый имеет право быть защищенным, в том числе и те 800 студентов, которые не могут получить качественное образование в шестом корпусе университета из-за протеста представителей «Аудитории 115».



Ректор также говорил и о начале новых проектов в рамках стратегического развития университета на 2017-2021 годы. По словам Шарвашидзе, для обеспечения прозрачности финансирования студенческих проектов создан специальный совет, в который вошли представители неправительственных организаций, ТГУ и других университетов.



Финансирование студенческих проектов произойдет на основе грантовых конкурсов, подчеркнул ректор.



Он сообщил, что для научно-исследовательской деятельности из бюджета было выделено 600 тысяч лари (230 тысяч долларов), а для финансирования образовательных, культурных и спортивных проектов студентов – 180 тысяч лари (около 70 тысяч долларов). «Процедуры конкурса будут открытыми и результаты прозрачными», — отметил ректор.



Шарвашидзе также сообщил, что в ближайшем будущем министерство образования и науки Грузии передаст ТГУ общежитие, расположенное у озера Лиси на окраине Тбилиси. Общежитие рассчитано на 320 мест, студенты смогут заселяться уже в сентябре.



"Новости-Грузия"











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