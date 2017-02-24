Мэрия Тбилиси оплатит обучение студентам из бедных семей

24.02.2017 17:43 Мэрия Тбилиси с 1 марта начнет принимать документы социально незащищенных и успешных студентов, чтобы профинансировать их обучение в бакалавриате, магистратуре или докторантуре.



В рамках программы, финансирование получат студенты из социально незащищенных семей, рейтинговый балл которых в единой базе данных составляет меньше 70 тысяч и которые учатся в государственных или частных вузах, у которых есть аккредитация и авторизация.



"Впервые в этом году в рамках программы студенты докторантуры получат финансирование от мэрии Тбилиси. Согласно новому правилу, студенты с высокой академической успеваемостью в рамках учебного гранта будут профинансированы от 50% до 100%", — говорится в сообщении на сайте мэрии.



В рамках программы "Содействия социально незащищенным студентам" в 2015-2016 годах мэрия Тбилиси профинансировала обучение порядка 4,5 тысячи зарегистрированных в столице студентов.



Прием документов продлится в мэрии Тбилиси по 31 мая.



"Спутник-Грузия"











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