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Арестованному представителю Патриархии следователи проведут несколько экспертиз


24.02.2017   18:24
В тюрьму, где находится обвиняемый в организации убийства протоиерей Георгий Мамаладзе, пришли следователи.

Как заявил прокурор Арчил Ткешалашвили, сегодня арестованному представителю Патриархии Грузии проведут анализ ДНК, голосовую и каллиграфическую экспертизы.

Кроме этого, по словам Ткешелашвили, если священник будет готов ответить на вопросы следствия, то в прокуратуре готовы допросить его.

Прокурор подтвердил журналистам и то, что в список допрашиваемых следственным ведомством лиц внесена секретарь –референт Патриарха Шорена Тетруашвили.

Как отметил Ткешелашвили, у адвокатов Георгия Мамаладзе есть возможность осуществления любой процессуальной нормы, установленной законом, а решение о неразглашении было принято в интересах следствия и с целью обеспечения безопасности.

В свою очередь адвокаты задержанного прокуратурой священника, заявили, что отец Георгий намерен дать такие показания, которые совершенно изменят суть дела.






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