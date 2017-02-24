Арестованному представителю Патриархии следователи проведут несколько экспертиз

24.02.2017 18:24 В тюрьму, где находится обвиняемый в организации убийства протоиерей Георгий Мамаладзе, пришли следователи.



Как заявил прокурор Арчил Ткешалашвили, сегодня арестованному представителю Патриархии Грузии проведут анализ ДНК, голосовую и каллиграфическую экспертизы.



Кроме этого, по словам Ткешелашвили, если священник будет готов ответить на вопросы следствия, то в прокуратуре готовы допросить его.



Прокурор подтвердил журналистам и то, что в список допрашиваемых следственным ведомством лиц внесена секретарь –референт Патриарха Шорена Тетруашвили.



Как отметил Ткешелашвили, у адвокатов Георгия Мамаладзе есть возможность осуществления любой процессуальной нормы, установленной законом, а решение о неразглашении было принято в интересах следствия и с целью обеспечения безопасности.



В свою очередь адвокаты задержанного прокуратурой священника, заявили, что отец Георгий намерен дать такие показания, которые совершенно изменят суть дела.















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