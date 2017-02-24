Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

За контакты Патриархии со СМИ будет отвечать протоиерей Давид Шарашенидзе


24.02.2017   20:10
Официальные заявления от имени Патриархии для СМИ будет делать глава пресс-центра, протоиерей Давид Шарашенидзе. Об этом собравшимся в Патриархии журналистам заявил сам отец Давид Шарашенидзе.

О назначении лица, отвечающего за контакты Патриархии со СМИ, стало известно сегодня. Однако сообщается и о том, что Шарашенидзе не займет должность секретаря Патриарха.

Протоиерей Михаил Ботковели до сих пор занимает место секретаря Патриарха, так как, по словам отца Кахабера Гоготишвили, глава ГПЦ еще не принял решение об его освобождении.

Гоготишвили надеется, что Михаил Ботковели будет продолжать исполнять свои обязанности на посту секретаря главы ГПЦ.

Ботковели заявил о своем уходе с должности накануне вечером. Сегодня в беседе с корр. Общественного вещателя священник уточнил, что он не сможет работать с рядом с теми людьми, которые привели протоиерея Геория Мамаладзе, на данный момент задержанного прокуратурой, в Патриархию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
GIG вместе с польскими партнерами планирует построить в Грузии полукоксовый завод
Вокруг курорта Годердзи планируется создание единого туристического комплекса
Грузия и Катар планируют внедрить новые почтовые продукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гальские грузины провели очередную акцию протеста
Ремонт деривационного тоннеля ИнгуриГЭС начнется через год
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Минэкономразвития Дагестана рапортует о низкой безработице в республике
Интеграция Грузии в ЕС не мешает хорошим отношениям с Белоруссией - Маргвелашвили
Европейский инвестиционный банк профинансирует TAP и TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна