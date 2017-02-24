За контакты Патриархии со СМИ будет отвечать протоиерей Давид Шарашенидзе

24.02.2017 20:10 Официальные заявления от имени Патриархии для СМИ будет делать глава пресс-центра, протоиерей Давид Шарашенидзе. Об этом собравшимся в Патриархии журналистам заявил сам отец Давид Шарашенидзе.



О назначении лица, отвечающего за контакты Патриархии со СМИ, стало известно сегодня. Однако сообщается и о том, что Шарашенидзе не займет должность секретаря Патриарха.



Протоиерей Михаил Ботковели до сих пор занимает место секретаря Патриарха, так как, по словам отца Кахабера Гоготишвили, глава ГПЦ еще не принял решение об его освобождении.



Гоготишвили надеется, что Михаил Ботковели будет продолжать исполнять свои обязанности на посту секретаря главы ГПЦ.



Ботковели заявил о своем уходе с должности накануне вечером. Сегодня в беседе с корр. Общественного вещателя священник уточнил, что он не сможет работать с рядом с теми людьми, которые привели протоиерея Геория Мамаладзе, на данный момент задержанного прокуратурой, в Патриархию.















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