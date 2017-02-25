Кети Шенгелия: Огромный творческий потенциал Грузии нужно развивать

25.02.2017 12:16





Потенциал, который надо использовать



Одна из целей Программы – поддержать развитие культуры, креативного и аудиовизуального секторов. Для Грузии важно быть участником Программы, чтобы у наших культурных и творческих сфер и их представителей был шанс работать вместе с европейскими организациями – развиваться с ними, учиться у них, обмениваться опытом и совместно создавать что-то новое. Мне кажется, это и является целью Программы – увидеть, что каждая из стран может сделать для развития культуры.



Творческая и культурная сфера у Грузии имеет огромный потенциал: это и креативная индустрия, и литература, и визуальное искусство, и другие направления. Потенциал есть во всех отраслях и его надо развивать. Но этот процесс осложняет то, что не все понимают роль культуры в социально-экономическом развитии страны. У большинства людей отсутствует опыт работы на интернациональном уровне. Кто-то боится взять на себя ответственность, а кто-то не желает перемен. Но в то же время есть большой интерес, а также организации и творческие деятели, которые хотят реализовывать хорошие проекты.



То, что Грузия стала частью «Креативной Европы», само по себе очень важно, ведь у грузинских организаций в сфере культуры появилась возможность наладить связь со своими коллегами в Европе. Даже в процессе подготовки заявок они уже сотрудничают и думают о том, как в дальнейшем развивать свое сотрудничество.



Уровень активности в Грузии



Когда Грузия только вступила в Программу, был очень большой бум. Но когда представители сферы культуры узнали, что для получения финансирования необходимо сделать несколько важных шагов, что надо развиваться и наращивать потенциал, интерес ослабел.



Однако количество заявок постоянно растет. В 2015 году у нас было семь проектов, а в 2016 году подано в два раза больше заявок. Этот показатель, к примеру, гораздо выше, чем у Словении, которая сейчас является одним из лидеров Программы. Чтобы получить какие-то результаты, им потребовалось несколько лет. А у нас уже есть семь проектов, которые получили финансирование. Сегодня несколько организаций готовит проекты, чтобы подать их в 2017 году. Это хороший результат, но хотелось бы, чтобы участников и проектов было больше.



Первые шаги



Главное, с чего следует начать при разработке проекта и подаче заявки на его финансирование, – это изучить текущие приоритеты Программы. Если заинтересованная организация не может найти нужную информацию, она всегда может обратиться за помощью в Бюро, одна из функций которого – индивидуальные консультации.



Первый шаг – понять, есть ли у вас хорошая идея, есть ли интересная и обоснованная концепция проекта. Затем, даже при полной уверенности в своих силах, нужно проконсультироваться с представителем Бюро «Креативной Европы». Мы изучаем предложения различных организаций и консультируем относительно того, стоит ли подавать такой проект на рассмотрение. Если он соответствует приоритетам Программы, мы также помогаем с поиском партнеров для реализации проекта.



Совместная работа для получения гранта



Подпрограмма Культура предусматривает четыре схемы финансирования – литературные переводы, проекты по сотрудничеству, Европейские платформы и Европейские сети. Литературные переводы – это единственная схема финансирования, где организациям не нужны партнеры в других странах, они сами могут подать заявку. Во всех остальных случаях у проекта должно быть минимум три партнера из разных стран.



В странах-участницах Программы есть Бюро Креативной Европы, у нас есть своя социальная сеть и мы обмениваемся информацией о том, какие организации и в каких государствах хотят реализовать какой-либо проект. Например, мы сообщаем о том, что организация в Грузии хочет реализовать проект и подать заявку. Они распространяют эту информацию в сфере культуры в своих странах и затем сами представители культуры связываются между собой и начинают совместную работу по разработке проекта.



Был случай, когда представитель одной организации из Великобритании связался со мной, рассказав, что у них есть проект и они ищут организацию из Грузии в сфере классической музыки. Тогда я напрямую могу связать их с консерваторией, либо с другими организациями, которые занимаются классической музыкой - это тоже одна из функций Бюро.



Условия финансирования



Программа принимает на рассмотрение заявки от организаций, а не от физических лиц. Поэтому художник, писатель, любой автор творческой идеи не может лично от себя представить проект. Он может сам или с группой единомышленников создать для этого организацию. Важно учесть: организация должна иметь минимум 2-годичный опыт либо заинтересованное лицо может стать менеджером проекта уже в существующей организации. Для того чтобы реализовать идею, нужно пробовать работать вместе и, возможно, даже нескольким организациям.



Надо помнить, что «Креативная Европа» не выделяет 100-процентное финансирование. Все схемы Программы основаны на частичном самофинансировании. Например, в рамках проектов по сотрудничеству Программа выделяет 60 процентов суммы, а остальные 40 должна покрыть сама организация или получить их от другого спонсора. И вот этот момент поиска дополнительных финансов на данный момент сложен в Грузии, и не только тут.



Языковой барьер



В Грузии до сих пор одной из серьезных проблем остается английский язык. К сожалению, уровень знания английского здесь невысок.



Незнание английского языка среди большинства представителей творческих профессий в Грузии создает трудности. Ведь нужно владеть им, если человек принимает участие в различных встречах, практических семинарах и воркшопах. Также сложности возникают при составлении документов или при прохождении различных онлайн-курсов по любым направлениям на английском языке.



Роль творческих хабов



В Грузии сегодня только создаются творческие хабы – Creative hubs. Это места, где люди могут общаться, делиться идеями, создавать вместе что-то новое. Сегодня в творческих хабах больше участвует молодежь, люди старшего поколения не привыкли к этому, они не знают, что такое хаб и не понимают его целей. Но думаю, как только они увидят потенциал такого объединения, они тоже будут вступать в него.



К работе в творческих хабах нужно привлекать всех, чтобы как можно большая часть общества была в этом заинтересована. Для Программы «Креативная Европа» развитие аудитории – один из главных приоритетов. И это означает не только выход на новую аудиторию, но и развитие сотрудничества с уже существующей, создание новых совместных продуктов, повышение вовлеченности в творческий процесс.



Обществу нужна информация



Одна из наших задач – заинтересовать людей Программой, привлечь их на наши мероприятия. Люди, активно работающие в этой сфере, об этом знают. Задача заключается в том, чтобы привлечь новые лица. Если бы грузинские СМИ активнее освещали происходящее в сфере культуры, больше давали бы информации не только о «Креативной Европе», но и о других проектах по развитию культурной и творческой индустрии в Грузии, было бы очень хорошо.



Отмечу, что Министерство культуры очень заинтересовано в развитии творческой и культурной индустрии в Грузии, и сегодня активно содействует в предоставлении обществу необходимой информации. «Креативная Европа» также работает над тем, чтобы донести до общества информацию о том, что творческая и культурная индустрия может сделать для развития страны и помогает людям, которые уже работают в этой сфере, стать более успешными, выйти на международный уровень.



Ситуация в регионах Грузии



В Тбилиси о «Креативной Европе» знают гораздо больше, чем в регионах Грузии, где ситуация с доступом к информации обстоит хуже, где не так активно пользуются Интернетом. В 2017 году мы планируем организовать информационное турне по Грузии, провести встречи с общественностью и рассказать людям о Программе, ее возможностях и приоритетах. Мы уже провели одну из таких встреч в Батуми и нас порадовало, что там аудитория оказалась активнее, чем в Тбилиси и проявила большой интерес к Программе.



Аудитории нужно время, чтобы понять, чего стоит ждать от Программы и как в ней участвовать. Для активизации этого процесса мы и проводим различные конференции, дискуссии, воркшопы и творческие семинары. Такие мероприятия, особенно с участием экспертов и представителей организаций из других стран, которые рассказывают о своем опыте, дают представителям Грузии пример, которому они могут последовать.



Руководитель Бюро Программы «Креативная Европа» в Грузии Кети Шенгелия рассказала о главных задачах, стоящих перед организацией, что нужно, чтобы правильно подать заявку на получение гранта и с какими сложностями в работе сталкивается Бюро сегодня.Одна из целей Программы – поддержать развитие культуры, креативного и аудиовизуального секторов. Для Грузии важно быть участником Программы, чтобы у наших культурных и творческих сфер и их представителей был шанс работать вместе с европейскими организациями – развиваться с ними, учиться у них, обмениваться опытом и совместно создавать что-то новое. Мне кажется, это и является целью Программы – увидеть, что каждая из стран может сделать для развития культуры.Творческая и культурная сфера у Грузии имеет огромный потенциал: это и креативная индустрия, и литература, и визуальное искусство, и другие направления. Потенциал есть во всех отраслях и его надо развивать. Но этот процесс осложняет то, что не все понимают роль культуры в социально-экономическом развитии страны. У большинства людей отсутствует опыт работы на интернациональном уровне. Кто-то боится взять на себя ответственность, а кто-то не желает перемен. Но в то же время есть большой интерес, а также организации и творческие деятели, которые хотят реализовывать хорошие проекты.То, что Грузия стала частью «Креативной Европы», само по себе очень важно, ведь у грузинских организаций в сфере культуры появилась возможность наладить связь со своими коллегами в Европе. Даже в процессе подготовки заявок они уже сотрудничают и думают о том, как в дальнейшем развивать свое сотрудничество.Когда Грузия только вступила в Программу, был очень большой бум. Но когда представители сферы культуры узнали, что для получения финансирования необходимо сделать несколько важных шагов, что надо развиваться и наращивать потенциал, интерес ослабел.Однако количество заявок постоянно растет. В 2015 году у нас было семь проектов, а в 2016 году подано в два раза больше заявок. Этот показатель, к примеру, гораздо выше, чем у Словении, которая сейчас является одним из лидеров Программы. Чтобы получить какие-то результаты, им потребовалось несколько лет. А у нас уже есть семь проектов, которые получили финансирование. Сегодня несколько организаций готовит проекты, чтобы подать их в 2017 году. Это хороший результат, но хотелось бы, чтобы участников и проектов было больше.Первые шагиГлавное, с чего следует начать при разработке проекта и подаче заявки на его финансирование, – это изучить текущие приоритеты Программы. Если заинтересованная организация не может найти нужную информацию, она всегда может обратиться за помощью в Бюро, одна из функций которого – индивидуальные консультации.Первый шаг – понять, есть ли у вас хорошая идея, есть ли интересная и обоснованная концепция проекта. Затем, даже при полной уверенности в своих силах, нужно проконсультироваться с представителем Бюро «Креативной Европы». Мы изучаем предложения различных организаций и консультируем относительно того, стоит ли подавать такой проект на рассмотрение. Если он соответствует приоритетам Программы, мы также помогаем с поиском партнеров для реализации проекта.Совместная работа для получения грантаПодпрограмма Культура предусматривает четыре схемы финансирования – литературные переводы, проекты по сотрудничеству, Европейские платформы и Европейские сети. Литературные переводы – это единственная схема финансирования, где организациям не нужны партнеры в других странах, они сами могут подать заявку. Во всех остальных случаях у проекта должно быть минимум три партнера из разных стран.В странах-участницах Программы есть Бюро Креативной Европы, у нас есть своя социальная сеть и мы обмениваемся информацией о том, какие организации и в каких государствах хотят реализовать какой-либо проект. Например, мы сообщаем о том, что организация в Грузии хочет реализовать проект и подать заявку. Они распространяют эту информацию в сфере культуры в своих странах и затем сами представители культуры связываются между собой и начинают совместную работу по разработке проекта.Был случай, когда представитель одной организации из Великобритании связался со мной, рассказав, что у них есть проект и они ищут организацию из Грузии в сфере классической музыки. Тогда я напрямую могу связать их с консерваторией, либо с другими организациями, которые занимаются классической музыкой - это тоже одна из функций Бюро.Программа принимает на рассмотрение заявки от организаций, а не от физических лиц. Поэтому художник, писатель, любой автор творческой идеи не может лично от себя представить проект. Он может сам или с группой единомышленников создать для этого организацию. Важно учесть: организация должна иметь минимум 2-годичный опыт либо заинтересованное лицо может стать менеджером проекта уже в существующей организации. Для того чтобы реализовать идею, нужно пробовать работать вместе и, возможно, даже нескольким организациям.Надо помнить, что «Креативная Европа» не выделяет 100-процентное финансирование. Все схемы Программы основаны на частичном самофинансировании. Например, в рамках проектов по сотрудничеству Программа выделяет 60 процентов суммы, а остальные 40 должна покрыть сама организация или получить их от другого спонсора. И вот этот момент поиска дополнительных финансов на данный момент сложен в Грузии, и не только тут.В Грузии до сих пор одной из серьезных проблем остается английский язык. К сожалению, уровень знания английского здесь невысок.Незнание английского языка среди большинства представителей творческих профессий в Грузии создает трудности. Ведь нужно владеть им, если человек принимает участие в различных встречах, практических семинарах и воркшопах. Также сложности возникают при составлении документов или при прохождении различных онлайн-курсов по любым направлениям на английском языке.В Грузии сегодня только создаются творческие хабы – Creative hubs. Это места, где люди могут общаться, делиться идеями, создавать вместе что-то новое. Сегодня в творческих хабах больше участвует молодежь, люди старшего поколения не привыкли к этому, они не знают, что такое хаб и не понимают его целей. Но думаю, как только они увидят потенциал такого объединения, они тоже будут вступать в него.К работе в творческих хабах нужно привлекать всех, чтобы как можно большая часть общества была в этом заинтересована. Для Программы «Креативная Европа» развитие аудитории – один из главных приоритетов. И это означает не только выход на новую аудиторию, но и развитие сотрудничества с уже существующей, создание новых совместных продуктов, повышение вовлеченности в творческий процесс.Одна из наших задач – заинтересовать людей Программой, привлечь их на наши мероприятия. Люди, активно работающие в этой сфере, об этом знают. Задача заключается в том, чтобы привлечь новые лица. Если бы грузинские СМИ активнее освещали происходящее в сфере культуры, больше давали бы информации не только о «Креативной Европе», но и о других проектах по развитию культурной и творческой индустрии в Грузии, было бы очень хорошо.Отмечу, что Министерство культуры очень заинтересовано в развитии творческой и культурной индустрии в Грузии, и сегодня активно содействует в предоставлении обществу необходимой информации. «Креативная Европа» также работает над тем, чтобы донести до общества информацию о том, что творческая и культурная индустрия может сделать для развития страны и помогает людям, которые уже работают в этой сфере, стать более успешными, выйти на международный уровень.В Тбилиси о «Креативной Европе» знают гораздо больше, чем в регионах Грузии, где ситуация с доступом к информации обстоит хуже, где не так активно пользуются Интернетом. В 2017 году мы планируем организовать информационное турне по Грузии, провести встречи с общественностью и рассказать людям о Программе, ее возможностях и приоритетах. Мы уже провели одну из таких встреч в Батуми и нас порадовало, что там аудитория оказалась активнее, чем в Тбилиси и проявила большой интерес к Программе.Аудитории нужно время, чтобы понять, чего стоит ждать от Программы и как в ней участвовать. Для активизации этого процесса мы и проводим различные конференции, дискуссии, воркшопы и творческие семинары. Такие мероприятия, особенно с участием экспертов и представителей организаций из других стран, которые рассказывают о своем опыте, дают представителям Грузии пример, которому они могут последовать.











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