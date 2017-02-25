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Билеты на концерт Aerosmith в Грузии были раскуплены за два часа
25.02.2017 16:53
Билеты на первый в Грузии концерт группы Aerosmith раскупили за два часа. На концерт приедут поклонники легендарной рок-группы из России, Турции, Армении и Азербайджана.
Легендарная американская рок-группа выступит в Грузии 20 мая, шоу состоится на сцене концертного зала Black Sea Arena в Шекветили — зал рассчитан на 10 тысяч зрителей.
Билеты на концерт Aerosmith поступили в продажу 25 февраля в 09:00 и с первых же минут за ними выстроились очереди. Приобрести билеты можно было онлайн — на сайтах tkt.ge и biletebi.ge, а также в кассах Black Sea Arena, Тбилисской филармонии и Батумских кортов.
Из-за большого числа желающих попасть на шоу, купить билеты через интернет было практически невозможно — сайты работали с перебоями.
Для зрителей были предусмотрены следующие типы и цены билетов: для лиц с ограниченными возможностями – 40 лари (около 15 долларов), третий сектор – 50 лари (около 19 долларов), второй сектор – 100 лари (около 38 долларов), первый сектор — 200 лари (около 76 долларов), а также VIP-зона – 400 лари (около 152 долларов).
Известно, что в настоящее время доступны несколько билетов за 100 и 200 лари, которые вернули.
Американские музыканты посетят Грузию в рамках своего европейского турне под названием «Aero-Vederchi Baby». Примечательно, что Грузия будет второй страной, в которой Aerosmith выступит в рамках концертного тура. До Грузии музыканты выступят с концертом в Израиле, а после грузинского шоу их ждут в России, Германии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Испании и Швейцарии.
"Новости-Грузия"
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