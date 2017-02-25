Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Билеты на концерт Aerosmith в Грузии были раскуплены за два часа


25.02.2017   16:53
Билеты на первый в Грузии концерт группы Aerosmith раскупили за два часа. На концерт приедут поклонники легендарной рок-группы из России, Турции, Армении и Азербайджана.

Легендарная американская рок-группа выступит в Грузии 20 мая, шоу состоится на сцене концертного зала Black Sea Arena в Шекветили — зал рассчитан на 10 тысяч зрителей.

Билеты на концерт Aerosmith поступили в продажу 25 февраля в 09:00 и с первых же минут за ними выстроились очереди. Приобрести билеты можно было онлайн — на сайтах tkt.ge и biletebi.ge, а также в кассах Black Sea Arena, Тбилисской филармонии и Батумских кортов.

Из-за большого числа желающих попасть на шоу, купить билеты через интернет было практически невозможно — сайты работали с перебоями.

Для зрителей были предусмотрены следующие типы и цены билетов: для лиц с ограниченными возможностями – 40 лари (около 15 долларов), третий сектор – 50 лари (около 19 долларов), второй сектор – 100 лари (около 38 долларов), первый сектор — 200 лари (около 76 долларов), а также VIP-зона – 400 лари (около 152 долларов).

Известно, что в настоящее время доступны несколько билетов за 100 и 200 лари, которые вернули.

Американские музыканты посетят Грузию в рамках своего европейского турне под названием «Aero-Vederchi Baby». Примечательно, что Грузия будет второй страной, в которой Aerosmith выступит в рамках концертного тура. До Грузии музыканты выступят с концертом в Израиле, а после грузинского шоу их ждут в России, Германии, Польше, Дании, Швеции, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Испании и Швейцарии.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
GIG вместе с польскими партнерами планирует построить в Грузии полукоксовый завод
Вокруг курорта Годердзи планируется создание единого туристического комплекса
Грузия и Катар планируют внедрить новые почтовые продукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гальские грузины провели очередную акцию протеста
Ремонт деривационного тоннеля ИнгуриГЭС начнется через год
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии: Вооруженные силы Грузии ждут перемены
Квирикашвили: Мы должны выиграть долгосрочную войну, которая заключается в строительстве свободной Грузии
Участники парламентских выборов в Армении прошли регистрацию в ЦИК
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна