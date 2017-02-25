Адвокат: Жизнь протоиерея Мамаладзе находится под угрозой

25.02.2017 17:05 Главная прокуратура Грузии до сих пор не допросила главного подозреваемого в подготовке убийства лица, приближенного к Патриархии — спустя две недели после ареста протоиерея Георгия Мамаладзе следователи до сих пор не взяли у него показания, сообщили адвокаты задержанного в эфире телекомпании «Рустави 2».



Георгий Мамаладзе несколько дней назад принял решение нарушить молчание и дать исчерпывающие показания, которые, по словам его адвокатов, могут полностью развернуть вектор расследования. Тем не менее, следователи отказались допрашивать протоиерея накануне вечером, сославшись на позднее время.



Защита протоиерея указывает на тяжелое психологическое состояние Мамаладзе — ранее адвокаты заявили, что служба безопасности рекомендовала священнослужителям воздержаться от посещений их подзащитного в тюрьме.



Адвокаты считают, что следствие намерено затягивает допрос, чтобы воспользоваться выходными днями, когда и защитники не могут навещать Мамаладзе в тюрьме, чтобы оказать на протоиерея давление.



Адвокат Михаил Рамишвили накануне прямо заявил, что жизни Мамаладзе, находящегося в предварительном заключении в учреждении по исполнению наказаний №9, угрожает опасность.

«Торг начался, объяснять что-либо уже слишком поздно», — сказал Рамишвили, добавив, что прокуратуру абсолютно не волнует допрос главного подозреваемого.



Он также призвал Народного защитника Грузии Учу Нануашвили навестить протоиерея в тюрьме в субботу.



Протоиерей Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту 10 февраля, когда он направлялся в Берлин, в клинику, где проходил лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, и находилось его ближайшее окружение. Прокуратура утверждает, что в багаже Мамаладзе был обнаружен цианид, с помощью которого он намеревался отравить «приближенное к патриархии лицо».



Прокуратура Грузии обязала защиту Мамаладзе не разглашать тайну следствия — адвокаты не могут говорить о сути расследования, так же как и озвучить позицию задержанного. Такое ограничение подверглось строгой критике со стороны народного защитника, правозащитных организаций и оппозиции.



Рамишвили, в отличие от других защитников Мамаладзе, отказывается подписывать расписку о неразглашении. По словам адвоката, в обвинительном заключении прокуратуры речь идет о покушении на секретаря-референта Патриарха Шорену Тетруашвили. Сама Шорена Тетруашвили по данным Патриархии Грузии также до сегодняшнего дня не дала показаний следствию.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

