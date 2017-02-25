«У нас много вопросов к обвиняемому протоиерею Мамаладзе» - прокурор

25.02.2017 19:19 По словам прокурора Джарджи Циклаури, протоиерей Георгий Мамаладзе будет допрошен в понедельник.



«Обвиняемый Георгий Мамаладзе после задержания не сотрудничает со следствием и он отказывается от дачи показаний.



После задержания мы ему предложили дать показания уже пять раз, но он отказался. Кроме этого, мы обратились к нему с просьбой дать образцы для экспертизы, но на это мы также получили отрицательный ответ.



После этого, на основе решения (суда) мы также предложили дать ему образцы, но причиной отказа он на этот раз назвал состояние здоровья…Реально, мы получили согласие медиков в связи с тем, что он мог свободно принять участие в процессуальных действиях.



Учитывая все это, заявления адвоката и обвиняемого о том, что мы затягиваем процесс, являются ложью и вводят общественность в заблуждение.



Учитывая создавшееся положение, 24 февраля мы вновь обратились к обвиняемому с просьбой дать образцы для проведения экспертизы, учитывая то, что это -его обязанность.



Что касается его допроса, то он должен ответить на вопросы следствия в понедельник. Учитывая существующие в деле доказательства, у нас много вопросов и ему придется ответить на них»,- отметил прокурор.















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