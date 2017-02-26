Протоиерей Георгий Мамаладзе будет допрошен 27 февраля

26.02.2017 12:39 Протоиерей Георгий Мамаладзе будет допрошен 27 февраля, - заявил накануне заместитель начальника следственной части Главной прокуратуры Грузии Джарджи Циклаури. Он ответил на обвинения адвоката по т.н. делу о цианиде и отметил, что Мамаладзе со дня задержания не сотрудничает со следствием, и отказывался от дачи показаний.



«После задержания допрос ему был предложен пять раз, однако всякий раз он отказывался давать показания. Кроме допроса, мы не раз обращались к обвиняемому для взятия образцов для экспертизы. 14 февраля ему было предложено добровольно дать образцы голоса, почерка и т.н. ДНК, на что он ответил отказом. Затем уже на основании постановления суда мы не раз предлагали ему это, однако, опять-таки получали от него отказ. Обвиняемый причиной этого называл состояние здоровья, тогда как врач дал нам согласие, сказав, что он свободно мог принимать участие в процессуальных действиях.



С учетом всего этого, заявление обвиняемого и его адвоката, что якобы мы затягиваем процесс, является ложью и его цель – введение общественности в заблуждение.



С учетом существующих обстоятельств, 24 февраля мы вновь встретились с обвиняемым, чтобы взять образцы для экспертизы, что предоставить он был обязан. Что касается допроса, Г. Мамаладзе будет допрошен в понедельник, с учетом существующих в деле доказательств, к нему есть много вопросов и ему предстоит ответить на них, если разумеется, он опять не откажется от допроса», - заявил заместитель начальника следственной части Главной прокуратуры.















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