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Православная Церковь отмечает Прощеное воскресенье


26.02.2017   14:20
Сегодня, в Прощеное воскресенье, Церковь вспоминает Адамово изгнание из рая. Согласно церковному учению, этот день напоминает об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание, за отсутствие раскаяния.

Прощеное воскресенье, после которого начинается Великий пост - это день примирения с ближними, прощения обид.

Сегодня вечером же во всех храмах пройдет специальные службы, во время которых будут прочтены молитвы о прощении. После этого все православные просят друг у друга прощения и сами всех прощают.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II начнет чин прощения в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в 19:00.

В нынешнем году Великий пост начинается 27 февраля и завершается 16 апреля - в день Воскресения Христова.






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