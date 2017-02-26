Патриарх прибыл в кафедральный собор Пресвятой Троицы

26.02.2017 20:16 Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II прибыл в кафедральный собор Пресвятой Троицы. Патриарх совершит в храме чин прощения. В ходе совершения чина Католикос-Патриарх сам попросит прощения.



Сегодня, в Прощеное воскресенье, Церковь вспоминает Адамово изгнание из рая. Согласно церковному учению, этот день напоминает об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание, за отсутствие раскаяния. Прощеное воскресенье, после которого начинается Великий пост - это день примирения с ближними, прощения обид.



Сегодня вечером же во всех храмах проходят специальные службы, во время которых читаются молитвы о прощении. После этого все православные просят друг у друга прощения и сами всех прощают.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

