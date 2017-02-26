Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Западной Грузии похитили человека из-за 20 евро


26.02.2017   21:26
Неизвестные похитили жителя села Зеда Месхети в районе Цкалтубо из его собственного дома, сообщает телекомпания «Рустави-2».

По информации родственников похищенного Эртгули Шаламберидзе, злоумышленники ворвались в его дом, ударили тупым предметом по голове, связали и надели на голову мешок. После они посадили Шаламберидзе в принадлежащий ему автомобиль, вывезли на автомагистраль, прилегающую к соседнему селу Парцханаканеби, и оставили на дороге запертым в машине.

Мужчина смог освободиться лишь спустя пять часов. Он связался с родственниками, которые доставили его в полицейский участок.

По словам членов семьи пострадавшего, злоумышленники отобрали у Шаламберидзе 20 евро и 5 лари. Пока неизвестно унесли ли они какие-либо вещи из его дома.

Родственники похищенного обвиняют полицейских в бездействии. Они отмечают, что несколько месяцев назад дом Шаламберидзе был ограблен, однако дело до сих пор не раскрыто.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
GIG вместе с польскими партнерами планирует построить в Грузии полукоксовый завод
Вокруг курорта Годердзи планируется создание единого туристического комплекса
Грузия и Катар планируют внедрить новые почтовые продукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская делегация посетила Международный олимпийский комитет в Лозанне (+видео)
Гражданин Турции расстрелял гражданку Узбекистана в Сухуми
Гальские грузины провели очередную акцию протеста
Ремонт деривационного тоннеля ИнгуриГЭС начнется через год
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Еврокомиссар Димитрис Аврамопулос прибыл в Тбилиси
Детали спецоперации в Самгори – задержаны пять человек
Современное грузинское кино покажут на кинофестивале в Нью-Йорке
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна