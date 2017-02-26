В Западной Грузии похитили человека из-за 20 евро

26.02.2017 21:26 Неизвестные похитили жителя села Зеда Месхети в районе Цкалтубо из его собственного дома, сообщает телекомпания «Рустави-2».



По информации родственников похищенного Эртгули Шаламберидзе, злоумышленники ворвались в его дом, ударили тупым предметом по голове, связали и надели на голову мешок. После они посадили Шаламберидзе в принадлежащий ему автомобиль, вывезли на автомагистраль, прилегающую к соседнему селу Парцханаканеби, и оставили на дороге запертым в машине.



Мужчина смог освободиться лишь спустя пять часов. Он связался с родственниками, которые доставили его в полицейский участок.



По словам членов семьи пострадавшего, злоумышленники отобрали у Шаламберидзе 20 евро и 5 лари. Пока неизвестно унесли ли они какие-либо вещи из его дома.



Родственники похищенного обвиняют полицейских в бездействии. Они отмечают, что несколько месяцев назад дом Шаламберидзе был ограблен, однако дело до сих пор не раскрыто.



"Новости-Грузия"











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