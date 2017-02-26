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Грузию с учебным визитом посетит группа трансплантологов из Турции


26.02.2017   21:37
Завтра в Грузии начинается учебный визит международной сети трансплантации. В связи с этим завтра пройдет пресс-конференция прибывшей из Турции группы трансплантологов.

В Грузии с визитом находится техническая команда международной сети трансплантации ITN, трансплантологи, в частности, хирурги, работающие в области пересадки почки и печени, а также бизнес-эксперты в области здравоохранения.

Принимает гостей глава Ассоциации трансплантологов Грузии профессор Гия Томадзе. В рамках визита пройдут семинары, основная темы которых: донация органов и трансплантология в Турции и Грузии, международная сеть трансплантации и др.

Одна из основных целей визита – начало программы пересадки трупных органов и создание лаборатории HLA. Пресс-конференция состоится 27 февраля, в 18:00 в гостинице «Билтмор Тбилиси».

По данным информационного центра Ассоциации трансплантологов Грузии, на сегодняшний день в Грузии проживают 257 пациентов с пересаженными органами.






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