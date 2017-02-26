Бека Гвиниашвили завоевал золотую медаль на Гран-при в Дюссельдорфе (+видео)

26.02.2017 21:56 Бека Гвиниашвили (90) завоевал золотую медаль на Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе. В финале Гвиниашвили иппоном одолел представителя России Хусена Халмурзаева за 20 секунд до конца встречи.



В полуфинале Бека Гвиниашвили одержал победу над немецким спортсменом Эдуардом Трипелем.



Автандил Чрикишвили (90) потерпел поражение в первой же встрече турнира. Его соперником был выступающий за Испанию Николоз Шеразадишвили.



Лаша Тавелури (100) победил в первом круге американца Илу Смита, во втором – проиграл сопернику из Бельгии.



Леван Матиашвили и Адам Окруашвили (+100) в первых же встречах потерпели поражение.

Грузинская сборная завершила выступление на турнире с 2 золотыми и 2 серебряными медалями.



















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