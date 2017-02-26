Начальник службы охраны патриарха Грузии ушёл в отставку

26.02.2017 22:15 Сосо Оханашвили, начальник службы охраны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, ушёл в отставку. Об это он заявил в передаче "P.S." на канале "Рустави 2".



— Я попросил патриарха дать мне благословение, чтобы уйти с должности. Мы поговорили определённый период, он согласился, благословил меня, и я ушёл с этой работы, — рассказал Оханашвили.



Он проработал на этой должности 14 лет. Новым начальником охраны должен стать Зураб Бучукури, как сообщают грузинские СМИ. Однако пока не было официального подтверждения.















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