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Владыко Петре: Достать цианид отца Георгия попросил один из влиятельных людей патриархии


27.02.2017   11:05
По словам митрополита Чкондидского владыки Петра, достать цианид отца Георгия Мамаладзе попросил один из влиятельных людей патриархии для своего родственника-ювелира. Об этом владыка Петр заявил в передаче «Имедис дро».

«Один влиятельный человек из патриархии недавно попросил отца Георгия Мамаладзе найти для своего родственника-ювелира, который проживает в Украине, цианид, который используется для переработки золота. Это связано с тем, что знакомый отца Георгия работает в Сакдриси, также имеет доступ к золоту. Отсюда начинается вовлеченность отца Георгия. Когда он ищет цианид, уже начинается вовлеченность шпиона», - заявил владыко Петр.

Владыка Петр подтвердил, что под шпионом подразумевает журналиста Ираклия Мамаладзе. «Затем начинается вовлеченность шпиона и подготовка к тому, что этот цианид нужен не для ювелира, а якобы для подготовки убийства в патриархии. Это интрига и сценарий», - заявил митрополит Чкондидский.






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