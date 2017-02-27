Премию «Оскар» за лучший фильм вместо картины «Лунный свет» по ошибке вручили мюзиклу «Ла-Ла Ленд»

27.02.2017 11:08 В Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения «Оскар». Как сообщает русская служба Би-би-си, премию «Оскар» за лучший фильм получила картина Барри Дженкинса «Лунный свет» о взрослении подростка в бедных районах Майами. При этом во время объявления победителя произошла ошибка, из-за которой первоначально победителем объявили мюзикл «Ла-Ла Ленд».



Ошибку допустил актер Уоррен Битти, который объяснил, что ему дали не тот конверт. Организаторы премии извинились за случившееся. После объявления Битти съемочная группа «Ла-Ла Ленда» вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь. Ее остановил один из продюсеров, который заявил, что на самом деле выиграл «Лунный свет».



Лучшей актрисой года стала Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в том же мюзикле. На звание лучшего актера претендовал и Райан Гослинг, исполнивший главную роль в «Ла-Ла Ленде», но победил Кейси Аффлек, сыгравший в фильме «Манчестер у моря».



Всего мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший рекордные 14 номинаций на «Оскар» и считавшийся фаворитом в борьбе за премию лучшему фильму, получил только шесть статуэток.



«Оскара» за лучшую женскую роль второго плана получила Виола Дэвис (фильм «Ограды»), опередившая в этой номинации фаворитку кинокритиков Николь Кидман с фильмом «Лев». Чуть раньше Махершала Али, сыгравший в фильме «Лунный свет», получил «Оскар» за лучшую роль второго плана.



Лучшим фильмом на иностранном языке была признана картина иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер».















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