Бывший начальник службы охраны патриарха сделал первые комментарии

27.02.2017 11:11 Через 14 лет, проведенных вместе с католикосом-патриархом, один из самых приближенных к Его Святейшеству Илии II покидает патриархию. Руководитель службы охраны Сосо Оханашвили ушел с должности.



Он уже не руководит службой патриаршей охраны, поэтому перед камерой "Постскриптум" откровенно говорит, что противостояние в патриархии, о котором уже две недели, как вся Грузия говорит, началось не сейчас, и внутренняя борьба по поощрению внешних сил идет уже много лет. По его же словам, "это является спецоперацией для уничтожения Церкви".



По заявлению Сосо Оханашвили, он стал "жертвой борьбы за справедливость".



Он часто был первоисточником информации патриарха, и разговаривал с ним обо всем. Сосо Оханашвили в передаче "P.S." на канале "Рустави 2" рассказал, что именно он сказал Его Преосвященству, находящемуся в Германии, о задержании протоиерея Георгия Мамаладзе.



После этого несколько архиереев рассказали в клинике патриарху разные версии задержания отца Георгия Мамаладзе. Говорили ему, что протоиерей хотел приехать в Германию, чтобы убить его, и его сообщником в этом тягчайшем греху был начальник охраны патриарха. Патриарху рассказывали об его возможной ликвидации тогда, когда Главная прокуратура предъявила задержанному Георгию Мамаладзе обвинение по делу возможного отравления совсем другого лица.



Несмотря на то, что по требованию прокуратуры бывший начальник охраны патриарха после допроса подписал документ о неразглашении материалов дела, он все же рассказал "P.S." некоторые детали.



По словам Оханашвили, ему еще много чего есть сказать, в том числе более скандальное, чем до сих пор слышало общество.

















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