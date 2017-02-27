Экс-глава охраны патриарх не верит, что задержанный протоиерей мог кого-то убить

27.02.2017 11:16 «Я не верю, отец Георгий не такой человек, который может кого-то убить», - об этом бывший глава охраны патриарха Сосо Оханашвили заявил в передаче «P.S.» на «Рустави 2».



По его словам, несмотря на то, что прошло уже две недели, для него все по-прежнему покрыто туманом. «Я хорошо знаю отца Георгий и знаю о проблемах, с которыми он боролся, в плане имущества», - заявил Оханашвили.



На вопрос, исключает ли он, что у протоиерея Георгия Мамаладзе есть документация и информация о преступлениях, совершенных духовными лицами, в том числе и высокопоставленными священнослужителями, Сосо Оханашвили заявил, что у отца Георгия было доступ к большим объемам документов, но на данном этапе он не хочет отвечать на этот вопрос. «Но это не означает, что я буду молчать и впредь», - отметил Оханашвили.



Что касается того, верит ли он в то, что Мамаладзе хотел кого-то убить, Оханашвили заявил, что не верит в это. «Я не верю, отец Георгий не такой человек, который может кого-то убить. Я даже не могу подумать об этом, просто он стал жертвой той несправедливости, о которой я говорил в отношении себя. Это коварный план, хорошо организованный врагами церкви очень давно, который сейчас они привели в исполнение. К сожалению, крепость сдается изнутри и я уверен, что в этом замешаны внутренние лица», - отметил Сосо Оханашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

