«Я был для патриарха не только охраной» - экс-глава охраны патриарха

27.02.2017 11:35 "Я был для патриарха не только охраной" - бывший начальник охраны патриарха Сосо Оханашвили эмоционально вспоминает отношения с патриархом, и в эксклюзивном интервью "P.S." на канале "Рустави 2" рассказал о деталях поездки католикоса-патриарха всея Грузии в Цхинвальский регион во время августовской войны.



"Я говорил с Его Святейшеством, и просил его, дать благословение, чтобы я ушел с этой должности, он дал мне разрешение на это. Это было тяжелейшее решение для меня. Время все лечит, но это будет самым тяжелым воспоминанием в моей жизни, я был не только охраной для патриарха.



Генерал Борисов настаивал, что, дескать, они сами уладят, и не надо приезжать, но патриарх все равно поехал туда. Когда я приехал и увидел обстоятельства, я сказал патриарху, что ему не следует выходить из машины, но патриарх вышел, и сказал мне, накиньте на них мое облачение, чтобы не было холодно"- вспоминает Сосо Оханашвили.

















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