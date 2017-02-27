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ACT: Каждый пятый житель Тбилиси является владельцем домашнего животного


27.02.2017   12:11
20% жителей Тбилиси являются владельцами домашних животных или же птиц — таковы данные социологического исследования, проведенного Группой по анализу и консультациям ACT (Грузия).

Наибольшей популярностью среди жителей грузинской столицы пользуются собаки — собаки есть у 60% от всего числа владельцев домашних питомцев в Тбилиси.

Авторы исследования ожидали, что не менее популярным животным в тбилисских домах окажется кошка, однако выяснилось, что чаще жители столицы предпочитают держать дома попугаев — таковых 28%. Уже на третьем месте находятся кошки — 10%.

Часть тбилиссцев предпочитает иметь дома хомячка — 4%, рыбок держат 2% населения столицы, черепашку или кролика – 1%.

В среднем, в месяц расходы на содержание питомцев обходятся владельцам в 38 лари (около 15 долларов).

Исследование было проведено в январе 2017 года по принципу случайного подбора. Всего было опрошено 400 жителей Тбилиси.

ACT является глобальной исследовательской и консалтинговой компанией, охватывающая страны СНГ и Восточной Европы с офисами в Грузии, Азербайджане и Казахстане.






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