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Владыко Димитрий: Патриарх никогда не сможет оставить наследника по завещанию
27.02.2017 13:04
«Информация об исчезновении факсимиле – это сплетни, из патриархии ничего не исчезало», - заявил митрополит Батумский и Лазский Димитрий Шиолашвили в интервью газете «Квирис Палитра» («Палитра недели»).
По словам владыки Димитрия, в этом контексте несколько раз озвучивался вопрос завещания патриарха и определенная группа с завещанием связала самого владыку Димитрия, что является попыткой введения в заблуждение общественности.
«Патриарх никогда не сможет оставить наследника по завещанию – это абсурд. В завещании говорится лишь о том, кто должен будет обеспечить похороны, в случае кончины патриарха, да хранит его Господь. Именно он управляет и созывает церковное собрание, на котором Священный синод избирает следующего патриарха... Еще раз повторю, пусть Господь хранит патриарха еще многие лета, однако что касается кандидатов в патриархи, в Священном синоде 47 членов, и все они могут рассматриваться, кроме меня», - заявил владыка Димитрий.
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