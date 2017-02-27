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В тюрьме проходит допрос протоиерея Георгия Мамаладзе


27.02.2017   13:14
В тюрьме проходит допрос протоиерея Георгия Мамаладзе. По словам адвокатов священника, после дачи показаний следствие пойдет по другому пути. В частности, по словам защитников, Георгий Мамаладзе расскажет следователям, как и откуда у него появилось оружие, впоследствии обнаруженное правоохранителями.

Прокуратура обвиняет сторону защиты в спекуляции. По словам прокурора Джарджи Циклаури, ведущего дело, адвокаты подняли ажиотаж в связи с тем, что якобы следователи затягивают процесс допроса задержанного протоиерея.

«Если для адвокатов дача показаний имела такое важное значение, они могли лично опросить задержанного и представить показания следствию»,- сказал Джарджи Циклаури.






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