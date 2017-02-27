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Депортированные из Израиля граждане Грузии планируют провести акцию
27.02.2017 13:15
Вчера вечером в Тбилиси вернулись 30 граждан Грузии, депортированных из Израиля. В беседе с корр. "РУстави 2" они заявили, что никто не объяснил им причин депортации, и не проверял документов.
По их словам, все 30 граждан, в том числе женщины, сразу же по прилету в Израиль были переведены в депортационную тюрьму, и по их рассказам, в течение трех дней они находились в невыносимых условиях. На месте их навестил представитель консульства Грузии.
Депортированные граждане планируют провести акцию у посольства Израиля. А также требуют от власти Грузии, пояснить гражданам, по какой причине им не удается въехать в Израиль.
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