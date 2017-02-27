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В Париже учредят студенческую стипендию в честь Нуцы Махвиладзе


27.02.2017   15:13
Американский университет Парижа, в котором училась грузинская студентка Нуца Махвиладзе, учредит стипендию ее имени.

18-летняя Нуца Махвиладзе — единственная дочь грузинской телеведущей Майи Асатиани, которая ведет популярное ток-шоу «Профиль» на телекомпании «Рустави-2», скончалась в клинике во Франции на прошлой неделе. Состояние девушки, которая находилась во Франции на учебе, резко ухудшилось в связи с вирусным менингитом. В клинику Нуцу доставили в состоянии комы и врачам не удалось спасти ее жизнь.

О том, что парижский вуз учредит премию имени Нуцы сообщила на своей странице в фейсбуке коллега Майи Асатиани, телеведущая «Рустави-2» Нанука Жоржолиани.

Она также отметила, что грузинские студенты этого парижского вуза решили поставить во дворе училища в честь Нуцы «дерево желаний» – это старинный грузинский обычай завязывать на дереве ленточки, загадывая желания.

«Еще одна новость. Такие студенты, как Нуца (с высокими баллами) получат от университета финансирование от ее имени. А по решению грузинских студентов, которые учатся в этом же университете, во дворе вуза поставят «дерево желаний» ее имени. Наверное, вы уже представили себе, какой девочкой была Нуца, если целые поколения будут получат стипендию ее имени в Американском университете Парижа», — пишет Нанука Жоржолиани.

После того, как стало известно, что дочь Майи Асатиани заболела, многие пользователи фейсбука в Грузии написали, что будут молиться за ее выздоровление. После сообщения о смерти девушки сотни человек выразили в социальной сети свои соболезнования родителям и близким Нуцы.

Похороны Нуцы Махвиладзе состоятся во вторник, 28 февраля, на Сабурталинском кладбище Тбилиси.

"Новости-Грузия"





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