Отец Георгий Мамаладзе в своих показаниях назвал несколько имен и фамилий - адвокат

27.02.2017 18:13 Протоиерей Георгий Мамаладзе в своих показаниях назвал несколько имен и фамилий, - об этом у т.н. тюрьмы Матросова сообщил журналистам адвокат отца Георгия Мамаладзе Георгий Панцулая.



Сторона защиты не конкретизирует, о ком конкретно говорил в ходе допроса задержанный протоиерей.



Что касается секретаря-референта патриарха Грузии Шорены Тетруашвили, по словам Георгия Панцулая, в ходе допроса задавались вопросы и касательно Тетруашвили, однако в какой форме они задавались, адвокат не конкретизировал и это.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

