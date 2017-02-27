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Отец Георгий Мамаладзе в своих показаниях назвал несколько имен и фамилий - адвокат
27.02.2017 18:13
Протоиерей Георгий Мамаладзе в своих показаниях назвал несколько имен и фамилий, - об этом у т.н. тюрьмы Матросова сообщил журналистам адвокат отца Георгия Мамаладзе Георгий Панцулая.
Сторона защиты не конкретизирует, о ком конкретно говорил в ходе допроса задержанный протоиерей.
Что касается секретаря-референта патриарха Грузии Шорены Тетруашвили, по словам Георгия Панцулая, в ходе допроса задавались вопросы и касательно Тетруашвили, однако в какой форме они задавались, адвокат не конкретизировал и это.
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