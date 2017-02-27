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Ираклий Аласания стал старшим партнером SPConsulting
27.02.2017 19:26
Бывший министр обороны Ираклий Аласания стал старшим партнером американской консультативной компании SPConsulting- информацию об этом распространил "Бизнесконтракт".
"Главный офис SPConsulting находится в Вашингтоне, компания уже 35 лет как оказывает консультативные услуги ведущим компаниям мира, среди ее клиентов есть представители здравоохранения, технологий и энергетического сектора, а также неправительственные организации, в том числе такие компании, как aLLY, American Academy of Physician Assistants, Africare, Gullup, ISLP, United Nations Foundation.
В обязанности Ираклия Аласания, как старшего партнера, входит разработка стратегии для клиентов, создание команды и разработка путей решения по разным проблематичным вопросам"- пишет "Бизнесконтракт".
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