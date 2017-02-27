Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экс-глава АТЦ, которого задерживали в Литве по запросу России, вернулся в Грузию


27.02.2017   20:31
Экс-глава антитеррористического центра Грузии Зураб Майсурадзе вернулся на родину после отказа Генпрокуратуры Литвы в его экстрадиции по запросу России.

Зураб Майсурадзе вернулся в Грузию после того, как суд в Литве принял решение о его освобождении, сообщает сегодня со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2" "Sputnik-Грузия".

Бывший глава антитеррористического центра надеется на то, что в ближайшее время Интерпол вычеркнет его из списка разыскиваемых, уточняет издание.

В 2012 году грузинские силовики провели в ущелье Лопота спецоперацию, в ходе которой, по официальной версии, были убиты три силовика и 11 чеченских боевиков, напоминает"Кавказский узел" .

По версии нынешних властей Грузии, участвовавшее в столкновениях вооруженное формирование было создано предыдущим руководством МВД Грузии. В интервью "Кавказскому узлу" народный защитник Грузии Уча Нануашвили заявил, что, согласно показаниям свидетелей, среди организаторов спецоперации в Лопоте был начальник контртеррористического центра Зураб Майсурадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Евросоюз утвердил безвизовый режим для Грузии
Через неделю на рынке появится первый грузинский виски «JIMSHER»
Банк «МБА-Грузия» отмечает десятилетие
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазия может быть представлена во Всемирной федерации тхэквондо
Грузия не рассматривает вопрос о восстановлении ж/д через Абхазию - Цихелашвили
Могерини: Закрытие пропускных пунктов пагубно повлияет на свободу передвижения
Открытие ЖД Абхазии нанесет смертельную рану территориальной целостности Грузии - ЕНД
Amnesty International о ситуации с правами человека в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Австрии чеченец получил два с половиной года за участие в войне в Сирии
Ереван и Брюссель договорились о новом соглашении
Саргсян: С удовлетворением могу сказать, что стороны завершили переговоры
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна