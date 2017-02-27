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Экс-глава АТЦ, которого задерживали в Литве по запросу России, вернулся в Грузию
27.02.2017 20:31
Экс-глава антитеррористического центра Грузии Зураб Майсурадзе вернулся на родину после отказа Генпрокуратуры Литвы в его экстрадиции по запросу России.
Зураб Майсурадзе вернулся в Грузию после того, как суд в Литве принял решение о его освобождении, сообщает сегодня со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2" "Sputnik-Грузия".
Бывший глава антитеррористического центра надеется на то, что в ближайшее время Интерпол вычеркнет его из списка разыскиваемых, уточняет издание.
В 2012 году грузинские силовики провели в ущелье Лопота спецоперацию, в ходе которой, по официальной версии, были убиты три силовика и 11 чеченских боевиков, напоминает"Кавказский узел" .
По версии нынешних властей Грузии, участвовавшее в столкновениях вооруженное формирование было создано предыдущим руководством МВД Грузии. В интервью "Кавказскому узлу" народный защитник Грузии Уча Нануашвили заявил, что, согласно показаниям свидетелей, среди организаторов спецоперации в Лопоте был начальник контртеррористического центра Зураб Майсурадзе.
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