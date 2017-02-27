В лесу села Ховле обнаружен труп лесничего

27.02.2017 22:03 Сотрудники МВД Грузии обнаружили труп 48-летнего лесничего в лесу села Ховле (регион Шида Картли), говорится в заявлении на сайте министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии.



В ведомстве утверждают, что лесничий вышел из дома 25 февраля. На следующее утро нашли его лошадь, но с самим лесничим связаться сотрудники Минприроды не сумели и попросили помощи у полиции.



В ходе первичного осмотра тела лесничего удалось установить, что у него были повреждения в области головы и плеча. По данным Первого канала Общественного вещателя Грузии, лесничий мог стать жертвой хищника.



Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", что карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.















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