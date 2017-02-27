Протоиерей Мамаладзе дал первые показания

27.02.2017 22:16 Обвиняемый в подготовке убийства лица, приближенного к Патриархии Грузии, протоиерей Георгий Мамаладзе дал первые показания следователям Главной прокуратуры и назвал несколько имен, сказал адвокат Георгий Панцулая журналистам.



Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. В Германии в это время находился на лечении Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и его окружение. В багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия.



"Во время допроса Мамаладзе назвал несколько имен и фамилий, но я не могу назвать их, так как не знаю звучали ли эти имена публично", — рассказал Панцулая.



Он также подчеркнул, что протоиерей не обвиняемый, а пострадавший в этом деле



"Мы всегда говорили, что показания Георгия Мамаладзе полностью изменят смысловую сторону дела. Вероятнее всего, его обвинение должно быть под вопросом", — сказал Панцулая.



Другой адвокат протоиерея Михаил Рамишвили отметил, что допрос происходит в спокойной и нормальной обстановке.



"Отец Георгий дает полные ответы на вопросы и смог ответить на все вопросы", — сказал Рамишвили.



По словам Рамишвили, до перерыва следователи не задавали вопросы по поводу цианида.



В свою очередь заместитель главного прокурора Георгий Гогадзе не исключил, что по делу Мамаладзе может быть задержан еще кто-то.



"Если будут выявлены интересные нам конкретные обстоятельства дела, мы обязательно отреагируем на них и изучим… В процессе расследования я не могу исключить ареста еще кого-либо", — сказал Гогадзе.



После ареста Мамаладзе в обществе муссировались разные версии того, на кого планировалось покушение. Исходя из интересов следствия, прокуратура не стала разглашать детали дела и запретила делать это стороне защиты.



Единственное, что сказал адвокат Мамаладзе Михаил Рамишвили, это то, что в обвинительном заключении речь идет о Шорене Тетруашвили, секретаре-референте Патриарха. Кроме того, Рамишвили сказал, что его подзащитный намерен дать шокирующие для общественности показания.



Мамаладзе находится в предварительном заключении.















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