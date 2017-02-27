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Протоиерей Мамаладзе дал первые показания


27.02.2017   22:16
Обвиняемый в подготовке убийства лица, приближенного к Патриархии Грузии, протоиерей Георгий Мамаладзе дал первые показания следователям Главной прокуратуры и назвал несколько имен, сказал адвокат Георгий Панцулая журналистам.

Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. В Германии в это время находился на лечении Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и его окружение. В багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия.

"Во время допроса Мамаладзе назвал несколько имен и фамилий, но я не могу назвать их, так как не знаю звучали ли эти имена публично", — рассказал Панцулая.

Он также подчеркнул, что протоиерей не обвиняемый, а пострадавший в этом деле

"Мы всегда говорили, что показания Георгия Мамаладзе полностью изменят смысловую сторону дела. Вероятнее всего, его обвинение должно быть под вопросом", — сказал Панцулая.

Другой адвокат протоиерея Михаил Рамишвили отметил, что допрос происходит в спокойной и нормальной обстановке.

"Отец Георгий дает полные ответы на вопросы и смог ответить на все вопросы", — сказал Рамишвили.

По словам Рамишвили, до перерыва следователи не задавали вопросы по поводу цианида.

В свою очередь заместитель главного прокурора Георгий Гогадзе не исключил, что по делу Мамаладзе может быть задержан еще кто-то.

"Если будут выявлены интересные нам конкретные обстоятельства дела, мы обязательно отреагируем на них и изучим… В процессе расследования я не могу исключить ареста еще кого-либо", — сказал Гогадзе.

После ареста Мамаладзе в обществе муссировались разные версии того, на кого планировалось покушение. Исходя из интересов следствия, прокуратура не стала разглашать детали дела и запретила делать это стороне защиты.

Единственное, что сказал адвокат Мамаладзе Михаил Рамишвили, это то, что в обвинительном заключении речь идет о Шорене Тетруашвили, секретаре-референте Патриарха. Кроме того, Рамишвили сказал, что его подзащитный намерен дать шокирующие для общественности показания.

Мамаладзе находится в предварительном заключении.






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