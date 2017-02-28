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Протоиерей Георгий Мамаладзе потребовал гарантии безопасности своей семьи


28.02.2017   10:40
До того, как ответить на несколько вопросов прокуратуры, отец Георгий Мамаладзе требует гарантий безопасности своей семьи, - об этом журналистам сообщили адвокаты задержанного протоиерея после завершения допроса обвиняемого.

По словам адвокатов, отец Георгий сотрудничает со следствием, и ответил на очень многие вопросы прокуратуры, однако, отвечать на некоторые вопросы воздержался прежде, чем не будут получены гарантии безопасности его семьи. С этой целью адвокаты обратятся к прокуратуре с официальным письмом.

Допрос задержанного протоиерея в «матросовской тюрьме» продолжался накануне с 11:00 утра почти до 12 часов ночи.






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