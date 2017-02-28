|
Судьям провели тренинги на тему борьбы с киберпреступностью
28.02.2017 11:04
Совет Европы в сотрудничестве с Высшей школой юстиции в Грузии организовывает 25-27 февраля 2017 года в Тбилиси двухдневный тренинг для грузинских судей на тему эффективной борьбы с киберпреступностью.
Тренинг организован в рамках совместного проекта Совета Европы и Евросоюза "Защита свобод в интернете посредством законодательства и соглашений многостороннего диалога".
Эксперты Совета Европы сделают для участников обзор как национального, так и международного законодательства, включая также Будапештскую конвенцию по киберпреступлениям и соответствующие национальные нормативные акты, а также стандарты, устанавливаемые на основании правовой практики ЕС.
Проведение данных тренинговых сессий с участием экспертов по киберпреступлениям и 4 грузинских судей, поможет Высшей школе юстиции в Грузии в дальнейшем проводить профессиональное обучение практикующих судей. Их будут обучать судьи, которые прошли этот первый курс тренинга.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна