Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Судьям провели тренинги на тему борьбы с киберпреступностью


28.02.2017   11:04
Совет Европы в сотрудничестве с Высшей школой юстиции в Грузии организовывает 25-27 февраля 2017 года в Тбилиси двухдневный тренинг для грузинских судей на тему эффективной борьбы с киберпреступностью.

Тренинг организован в рамках совместного проекта Совета Европы и Евросоюза "Защита свобод в интернете посредством законодательства и соглашений многостороннего диалога".

Эксперты Совета Европы сделают для участников обзор как национального, так и международного законодательства, включая также Будапештскую конвенцию по киберпреступлениям и соответствующие национальные нормативные акты, а также стандарты, устанавливаемые на основании правовой практики ЕС.

Проведение данных тренинговых сессий с участием экспертов по киберпреступлениям и 4 грузинских судей, поможет Высшей школе юстиции в Грузии в дальнейшем проводить профессиональное обучение практикующих судей. Их будут обучать судьи, которые прошли этот первый курс тренинга.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост экономики Грузии в январе 2017 года составил 5.2 %
На море в Грузию: преимущества
Грузинский фильм о вине стал победителем фестиваля в Голливуде
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазия может быть представлена во Всемирной федерации тхэквондо
Грузия не рассматривает вопрос о восстановлении ж/д через Абхазию - Цихелашвили
Могерини: Закрытие пропускных пунктов пагубно повлияет на свободу передвижения
Открытие ЖД Абхазии нанесет смертельную рану территориальной целостности Грузии - ЕНД
Amnesty International о ситуации с правами человека в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Австрии осужден воевавший в Сирии в рядах террористов чеченец
Азербайджан и Украина обсудили вопрос реализации соглашения о взаимном признании дипломов и ученых степеней
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения в Карабахе 1 марта
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна