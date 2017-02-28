Судьям провели тренинги на тему борьбы с киберпреступностью

28.02.2017 11:04 Совет Европы в сотрудничестве с Высшей школой юстиции в Грузии организовывает 25-27 февраля 2017 года в Тбилиси двухдневный тренинг для грузинских судей на тему эффективной борьбы с киберпреступностью.



Тренинг организован в рамках совместного проекта Совета Европы и Евросоюза "Защита свобод в интернете посредством законодательства и соглашений многостороннего диалога".



Эксперты Совета Европы сделают для участников обзор как национального, так и международного законодательства, включая также Будапештскую конвенцию по киберпреступлениям и соответствующие национальные нормативные акты, а также стандарты, устанавливаемые на основании правовой практики ЕС.



Проведение данных тренинговых сессий с участием экспертов по киберпреступлениям и 4 грузинских судей, поможет Высшей школе юстиции в Грузии в дальнейшем проводить профессиональное обучение практикующих судей. Их будут обучать судьи, которые прошли этот первый курс тренинга.















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