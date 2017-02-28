Протоиерей Мамаладзе утверждает, что цианид ему подбросили - адвокат

28.02.2017 14:10 Представители Главной прокуратуры Грузии второй день допрашивают находящегося в предварительном заключении протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в попытке совершения убийства духовного лица высокой иерархии.



Ранее сообщалось, что протоиерей Г.Мамаладзе, занимавший должность руководителя службы по управлению имуществом патриархии, был задержан в тбилисском международном аэропорту, когда намеревался вылететь в Берлин, где на лечении находился патриарх Илия II. В багаже Г.Мамаладзе сотрудники правоохранительных органов обнаружили цианид.



До вчерашнего дня Г.Мамаладзе использовал право молчания и был готов давать показания лишь при условии обеспечения прокуратурой безопасности всех членов его семьи.



"Отец Георгий начал давать показания. Вчера допрос длился почти 12 часов. Из его показаний дело может принять кардинально другой характер. О деталях я не могу говорить, чтобы не навредить следствию", - сказал во вторник журналистам адвокат Михаил Рамишвили.



Тем не менее одну деталь следствия адвокат все же раскрыл. "Мой подзащитный утверждает, что цианид ему подбросили в багаж, который принесли в аэропорту к нему на опознание через семь часов после задержания", - сказал адвокат.



Как заявил журналистам заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе, материалы, связанные с проходящим следствием по данному делу будут обнародованы, "когда следствие сочтет это возможным".















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