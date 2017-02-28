Илия Второй выразил соболезнования тележурналистке Майе Асатиани

28.02.2017 14:16 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования телеведущей Майе Асатиани в связи с кончиной ее дочери. Об этом сообщил президент палаты культуры Грузии Давид Окиташвили на своей странице в фейсбуке.



По его словам, патриарх хотел лично утешить и пожелать стойкости ведущей популярного ток-шоу «Профиль» на телеканале «Рустави 2».



18-летняя Нуца Махвиладзе — единственная дочь Майи Асатиани, скончалась в клинике во Франции на прошлой неделе. Состояние девушки, которая находилась во Франции на учебе, резко ухудшилось в связи с вирусным менингитом. В клинику Нуцу доставили в состоянии комы и врачам не удалось спасти ее жизнь.



Тело девушки доставили в Грузию 25 февраля. Нуцу похоронят на Сабурталинском кладбище в Тбилиси сегодня.















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