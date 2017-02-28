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Школьники из Грузии поедут учиться в NASA


28.02.2017   18:31
Команда грузинских школьников одержавшая победу в конкурсе инноваций, организованный Фондом «Вызовы тысячелетия — Грузия» при финансовой поддержке посольства США, получат возможность пройти образовательную программу в университете космического центра NASA (Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства).

Для участие в конкурсе Millennium Innovations Award, ученики гимназии имени святого Алексия Шушания, которая находится в небольшом городе Сенаки, создали команду под названием «Smart Kids», которая и представила конкурсному жюри проект «Геологические угрозы».

Проект созданный Ликой Кокая, Нателлой Шаматава, Алексием Ткебучава, Деей Читая и Гванцой Чиковани был признан лучшим, среди 12-ти работ прошедших в финал.

На второе место в конкурсе инноваций вышли две команды – команда «Борджгаломобили» с проектом «Лунный двигатель Ровера» и команда «17» с проектом «Магнитный лифт».

Третье место заняла команда «Братья Бутбая» с проектом «Оптимизированная система паркинга — Smart Parking».

Конкурс инноваций тысячелетия проводится в Грузии уже в третий раз и в нем уже приняли участие 235 команд из девяти регионов страны.

Конкурс инноваций тысячелетия проводится уже в третий раз и в нем уже приняли участия 238 команд из девяти регионов страны. Фонд «Вызовы тысячелетия — Грузия» проводит конкурс при финансовой поддержке посольства США. Цель проекта — содействие заинтересованности молодежи в инновациях и технологиях.

"СОВА"





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