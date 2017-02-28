Завтра в тбилисской гостинице «Билтмор» откроется саммит УЕФА

28.02.2017 22:56 Завтра в тбилисской гостинице «Билтмор» откроется саммит УЕФА. Он проводится при поддержке Совета Европы и касается вопросов массовости футбола в странах Восточной Европы.



В работе саммита UEFA GROW принимают участие президенты и генеральные секретари футбольных федераций Грузии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Эстонии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, России, Турции и Украины. Тбилиси также посетят министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов, заместители министра по делам спорта и молодежи Молдовы, заместитель министра образования Армении и другие официальные лица.



Саммит откроется в 10:00, к его участникам наряду с представителями УЕФА обратятся министр по делам спорта и молодежи Грузии Тариел Хечикашвили и президент Федерации футбола Леван Кобиашвили. На 15:00 запланировано выступление вице-премьера, министра образования Грузии Александра Джеджелава.















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