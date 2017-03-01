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Владыко Петре не фигурирует ни в одной записи - свидетель


01.03.2017   10:38
Владыко Петре не фигурирует ни в одной записи, - об этом в передаче «Реакция» телекомпании «ПирWели» заявил главный свидетель прокуратуры Ираклий Мамаладзе.

По его словам, на скрытой видеозаписи однозначно слышно о подготовке убийства.

«Хочу, чтобы общество хорошо знало, что дело очень твердое и оно дойдет до суда. Надеюсь, будет выявлено, кто стоял за Георгием Мамаладзе.

Я, как заявитель, указал прокуратуре, что планировалось убийство высокопоставленного духовного лица. В первую очередь я увидел угрозу, поэтому обратился в прокуратуру. Цианид, о котором идет речь в записи, отцу Георгию Мамаладзе нужен был до отправки в Германию», - заявил Ираклий Мамаладзе.






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