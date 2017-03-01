Планировалось оснащение специальной комнаты медицинской техникой для патриарха - экс-глава охраны

01.03.2017 11:13 Распространенную информацию о том, что планировалось сделать для патриарха отдельную комнату и изолировать его, бывший глава охраны патриарха Сосо Оханашвили не подтверждает.



Как заявил Оханашвили в эфире «Рустави 2», планировалось не изолирование патриарха, а оснащение специальной комнаты медицинской техникой, потому что патриарх часто отказывался ехать в клинику для медицинского обследования. Как пояснил Оханашвили, эту идею ему предложил обвиняемый по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе, который тогда занимал пост исполнительного директора клиники патриархии.



«Его святейшеству стало плохо 24 декабря. Он не соглашался ложиться в клинику. После настойчивых уговоров со стороны врачей мы один раз отправились на обследование. Патриарх говорил, что чувствует себя хорошо и его ничего не беспокоит, поэтому он не хотел ехать в клинику. Поэтому отец Георгий Мамаладзе, который был исполнительным директором клиники патриархии, предложил мне сделать в одной из келий патриархии специальную комнату. Он предложил оснастить эту комнату новейшим медицинским оборудованием и, когда патриарху потребуется, вводить его туда под наблюдением врачей, потому что он всегда противится ложиться в клинику», - заявил Сосо Оханашвили.















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