Дело «Рустави 2» близится к финишу

01.03.2017 11:17 «Борьба за «Рустави 2» вступила в решающую фазу - верховный суд назначил рассмотрение дела телекомпании на 2 марта. Дело рассматривается без присутствия сторон и не исключено, что решение станет известно в тот же день. Стороны ждут своей победы, но до этого выдвинут ходатайства об отводе определенных судей», - пишет газета «Резонанси».



«Мы можем только выразить протест, но этот вопрос мы не решаем. Обсуждение дела без присутствия сторон - очень подозрительный и плохой факт», - заявил генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, что означает, что сейчас владельцем 100% доли телекомпании номинально является Кибар Халваши (60% Кибар Халваши, 40% - его компания), но из-за приостановления статьи исполнения он не может управлять телеканалом и ждет решения верховного суда. В случае победы управление каналом перейдет к нему. Для обсуждения дела у верховного суда был отведенный законом 6-месячный срок, который истек 25 января. Рассмотрение дела по существу началось 21 ноября, но позже стало известно, что из-за сложности дела судьбу телекомпании решат не 3, а 9 судей», - отмечает издание.



«Известны и их имена: председатель верховного суда Нино Гвенетадзе, ее заместитель Мзия Тодуа, Васил Роинишвили, Екатерина Гаситашвили, Бесарион Алавидзе, Паата Катамадзе, Майя Вачадзе, Зураб Дзлиеришвили, Георгий Шавлиашвили. Напомним, недавно генеральный директор канала Ника Гварамия говорил о давлении на судей Паату Катамадзе и Зуру Алавидзе, в связи с чем он обратился в прокуратуру. В итоге прокуратура установила, что давлению этих судей подвергал один из членов «Национального движения» Давид Сакварелидзе. Сам Сакварелидзе это отрицает, а в телекомпании считают, что на судей давили власти, в частности - служба госбезопасности», - пишет автор статьи.



«Сторона защиты Кибара Халваши уже обратилась в суд с требованием отвести от дела 3 судей. Это Бесарион Алавидзе, Паата Катамадзе и Екатерина Гаситашвили. «Эти судьи быстро и оперативно приняли решение о передаче дела «Рустави 2» большой палате. Мы считаем, что такой необходимости не было. Мотивация этого приговора была неаргументированной», - заявил Паата Салия. Адвокат Кибара Халваши говорит о давлении на состав судей со стороны «Рустави 2». Паата Салия считает, что коллегия подвергается давлению противоположной стороны. По словам адвоката «Рустави 2» Тамты Мурадашвили, 2 марта может быть объявлено окончательное решение. Она также планирует потребовать отвода двух судей - Нино Гвенетадзе и Мзии Тодуа. «Они не могу быть беспристрастными, есть достаточно сомнений в их беспристрастности. Палату нужно укомплектовать заново. Отвода других судей требует Кибар Халвашил. Это судьи, которые в последнее время говорили о провокациях. Мы думаем, что эти трое судей не устраивают власти», - заявила Тамта Мурадашвили. Отметим, что для решения дела необходимо согласия 5 судей», - заключает издание.















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