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Потерявшийся в Сенаки 8-летний мальчик упал в реку, когда собирал лом


01.03.2017   12:05
Пропавшего в Сенаки неделю назад 8-летнего мальчика ищут в реке Техура. Как сообщают в МВД Грузии, по имеющейся на данный момент информации, мальчик собирал у реки лом и упал в воду.

Как пояснили в ведомстве, в это время возле реки находился еще один человек, который в настоящее время задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Неоказание помощи ребенку». Задержанный – сосед восьмилетнего мальчика.

«Дело возбуждено по статье 129 УК Грузии, что предполагает неоказание необходимой и явно неотложной помощи находящемуся в опасном для жизни положении, если обвиняемый мог оказать помощь без создания для себя или кого-либо серьезной угрозы, а также – несообщение соответствующему учреждению или лицу о необходимости оказания помощи», - заявляют в МВД.

В Сенаки 8-летний мальчик пропал 23 февраля. По информации его отца, Ника Габечава вышел во двор погулять и после этого его никто не видел.






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