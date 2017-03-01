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Выставка «Грузия каменного века» проходит в Национальном музее Грузии


01.03.2017   13:16
Выставка под названием «Грузия каменного века» проходит в Национальном музее Грузии имени Симона Джанашия.

«На всех этапах истории человечества из-за своего географического положения Южный Кавказ был перекрестком культур. Эта территория неоднократно была ареалом перемещения и переселения людей из Африки. На территории Грузии были обнаружены более 500 памятников и местонахождений каменного века», — говорится в сообщении музея.

На экспозиции представлена Грузия каменного века (1.77 млн. – 8 тысяч лет назад) и обнаруженные в разных уголках мира антропологические материалы, которые отражают эволюцию человека во времени.
Также представлена эволюция земной фауны и палеосреда позднего миоцена (8-5 млн. лет назад) до переселения гоминидов на Южный Кавказ.

Как отмечается на официальном сайте Национального музея, останки раннего человека появляются на Южном Кавказе 1,770,000 назад в Дманиси (регион Квемо Картли). Эта находка является древнейшей на территории Евразии и первым местонахождением переселения из Африки.

Дманисские гоминиды дают уникальную информацию о раннем Homo. На сегодняшний день, сообщает музей, найдено пять черепов, четыре нижней челюсти и более 70-ти скелетов. Место Дманиси богато как палеонтологическим материалом, так и изготовленными человеком каменными орудиями.

По информации музея, помимо Дманиси, на территории Грузии каменного века (500,000-8000 лет назад) обнаружено множество памятников разных периодов. Большая часть найденного материала широко показывает развитие технологий изготовления орудий на всех этапах, а также окружающую среду процесса адаптации человека и социальные изменения.


Посетители выставки также смогут увидеть реконструкции гоминидов и среды Дманиси, выполненные известными палеохудожниками – Элизабет Дэйнс, Маурисио Антони, Джона Антона Гурчи и Рудольфа Ногуэра.

Выставка «Грузия каменного века» продлится до 22 сентября 2017 года. Адрес: Национальный музей Грузии имени Джанашия, проспект Руставели №3.


"Новости-Грузия"





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