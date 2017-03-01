Гражданина Голландии отправили на 18 лет в тюрьму за наркотики

01.03.2017 14:07 Тбилисский городской суд признал гражданина Нидерландов Артура Мартина Блау виновным в попытке незаконной транзитной перевозки 96 килограмм и 598,67 грамм героина. Как говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии, Блау приговорен к 18 годам лишения свободы.



Гражданина Голландии арестовали в июне 2016 года в порту курортного города Батуми. Тогда сообщалось об изъятии 213 килограмм героина, расфасованного в 356 связок.



Сейчас в прокуратуре утверждают, что всего было изъято 177 килограмм и 750,8 грамм порошка, который содержал 96 килограмм и 598,67 грамм героина.



Согласно версии следствия, на имя Блау была зарегистрирована компания-перевозчик AB Anneson Akeri, которая в июне 2016 года из Ирана в Голландию должна была перевезти рис. Перевозка осуществлялась грузовым автомобилем, также принадлежащим гражданину Голландии.



Выехав из Ирана, машина с грузом добралась до порта Батуми, откуда груз должен был продолжить путь по морю в Украину. В батумском порту грузинские правоохранители обнаружили в принадлежащем Блау автомобиле героин, который был спрятан в тайнике в прицепе машины.



Гражданину Голландии предъявили обвинение по статье «попытка незаконного ввоза в Грузию, вывоза из Грузии или международной перевозки транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет или бессрочным заключением.















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