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Украинский телеканал UA|TV увеличивает свое присутствие в Грузии
01.03.2017 14:58
Украинский телеканал иновещания UA|TV увеличивает свое присутствие в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины со ссылкой на официального дистрибьютора телеканала.
"Программы украинского телеканала иновещания стали доступны абонентам одного из крупнейших кабельных операторов - компании Magticom, которая предоставляет услуги IPTV и спутникового телевидения по всей территории Грузии. UA | TV ретранслируется в "Базовом" и "Полном" пакетах IPTV", - говорится в сообщении.
Также начальник отдела развития сетей МПИУ Николай Шкарабан сообщил, что сейчас идут переговоры с Ассоциацией телеком-операторов малого и среднего бизнеса Грузии, которая заинтересована в ретрансляции украинских телеканалов, и не только телеканала иновещания Украины.
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