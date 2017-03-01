Преемники патриарха всея Грузии - шансы и влияния кандидатов

01.03.2017 15:36 Что было конечной целью "дела о цианиде"? Общество ждет от прокуратуры ответа на этот вопрос, однако муссируется мнение, что весь этот скандал связан с борьбой за патриарший престол. Теологи говорят, что эта борьба началась не с "дела о цианиде", и вероятно, не этим закончится. Просто, по их мнению, на 30-ю годовщину интронизации Илии II противостояние перешло в решающую фазу, и сейчас этого уже не скрывает и само духовенство высокой иерархии.



После консультаций с теологами и людьми, сведущими во внутренних делах патриархии, мы постарались сложить более или менее ясную картину того, кто может стать католикосом–патриархом всея Грузии после Илии II. Здесь же отметим, что это не окончательная версия предположительных кандидатов на патриарший сан, поскольку последующее развитие событий может полностью изменить существующую картину.



Например, на минувшей неделе от борьбы за патриарший престол отошел самый реальный кандидат, митрополит Батумский и Лазский, владыка Дмитрий. Владыка Дмитрий в течение ряда лет имел большое преимущество хотя бы из-за близких родственных связей с патриархом. Он племянник Его Святейшества.



Митрополит Дмитрий, в миру Нодар Шиолашвили, родился в 1961 году. С детства рос под присмотром дяди, в ту пору владыки Илии, католикоса-патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. После окончания духовной семинарии Мцхеты он продолжил учебу в Московской духовной академии. В 1985 году был благословлен в протоиереи. В ноябре 1996 года он был рукоположен епископом Батуми и Схалты в кафедральном соборе Светицховели, и был назван Дмитрием. Тогда католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к нововозведенному владыке с такими словами:



"Сегодня для меня тоже важный день, поскольку ты близкий мне человек. Поэтому на тебя возлагается еще больше ответственности. Ты должен быть примером послушания и скромности не только для первосвященников, но и вообще для духовенства и верующих".



С тех пор владыка Дмитрий считается одним из влиятельных митрополитов в патриархии. С его именем ассоциируется такая радикальная группировка, существующая в церкви, как "Союз православных родителей". Задержанный по "делу цианида" протоиерей Георгий Мамаладзе был рукоположен именно владыкой Дмитрием, и считался членом его команды. Предположительно, именно этим обусловлен отказ митрополита Дмитрия от сана патриарха. В беседе с "Табулой" он официально подтвердил, что не собирается бороться за этот статус, и сразу же снимет свою кандидатуру даже в случае его представления Синодом. Параллельно с этим решением владыки Дмитрия, покинул должность и его зять Сосо Оханашвили, который руководил службой безопасности патриарха. Очевидно, скандал цианида серьезно навредил интересам самого влиятельного митрополита патриархии и его группы. Посмотрим, какое продолжение последует за этим…



Еще раньше вышел из борьбы за трон патриарха еще один кандидат, митрополит Боржоми-Бакуриани Серафим Джоджуа. Католикос-патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II рукоположил игумена Серафима в епископы в патриаршем храме Светицховели 20 апреля 1995 года. Ему вручили недавно основанную епархию Боржоми-Ахалкалаки. После 22 летней епископской деятельности владыка Серафим попал в серьезный скандал. Ему противостояла часть местного духовенства и прихода. Владыку обвинили в переписке интимного характера с несовершеннолетним, из-за чего ему в конечном итоге пришлось покинуть епархию.



Митрополита не приняли также управляющим австро-германской епархии. По нашей информации, особенно было заинтересовано в этом скандале крыло митрополита Дмитрия. Согласно рассказу нашего источника, задержанный по "делу цианида" протоиерей Георгий Мамаладзе лично убеждал патриарха, чтобы владыке Серафиму вообще приостановили епископскую деятельность, поскольку вскоре правоохранители задержали бы его по обвинению в педофилии. В конечном итоге митрополит Серафим отстранился от ситуации по собственному желанию. "Хочу быть в одиночестве, и молится"- говорится в заявлении, распространенном Серафимом Джоджуа. Тем самым на пути борьбы за сан патриарха сошел с дистанции один из сильнейших конкурентов владыки Дмитрия, однако по иронии судьбы через несколько недели с этого скандала отошел от борьбы и Дмитрий Шиолашвили, а член его команды протоиерей Мамаладзе сам оказался на скамье подсудимых.



На данное время, можно сказать, что на арене борьбы значительно продвинулся митрополит западной Европы Авраам Гармелия, но все же трудно сказать, увенчают его или нет венцом патриарха исходя из того, что владыку Авраама в будущем году затронет возрастное ограничение. Согласно положению управления Православной Апостольской Церкви Грузии, патриархом может стать первосвященник в возрасте не менее 40, и не более 70 лет. Владыке Аврааму в 2018 году исполняется 70 лет, и если в повестку дня не наступит вопрос выбора нового патриарха до того, митрополит Авраам автоматически исключается из этого процесса.



Авраам Гармелия с 20 июня 1995 года по 17 октября 2002 года возглавлял внешний отдел Православной Апостольской Церкви Грузии. 25 декабря 1996 года он был возведен в сан архиепископа, а 28 ноября 2000 года в степень митрополита. 21 декабря 2007 года был награжден орденом Святого Георгия. 16 ноября 2008 года митрополит Авраам был награжден правом носить бриллиантовый крест на скуфье. Его часто считали сторонником "Национального движения", но одобряли его протестные заявления против российского государства и церкви. Наш источник не исключает, что раз владыка Дмитрий отказался от амбиции бороться за трон патриарха, он и его группа поддержат Авраама Гармелия. Так же как и митрополит Чкондидский Петр Цаава, у которого тоже тесные связи с бывшей властью.



Существует и другое мнение, по которому не исключают, что группа владыки Дмитрия Шиолашвили вместо Авраама Гармелия объявит поддержку митрополиту Зугдиди и Цаиши Герасиму Шарашенидзе. Он считается достаточно сбалансированным епископом, и ему не должно составить труда мобилизация сторонников в Синоде, однако за ним, как и за многими другими первосвященниками, давно тянется пророссийское клише исходя из того, что у него достаточно близкие отношения с патриархией России. Говорят также, что возможно, на арене борьбы его лоббирует Москва. Довольно большую часть мирской и духовной жизни он провел в России. После того, как в 1980 году закончил факультет связи Политехнического института Грузии он работал на разных ответственных должностях в Тбилиси и Москве. В 1992-1997 годы Георгий Шарашенидзе служил прислужником в московской церкви Воскресения, а затем в грузинской церкви Святого Георгия. В марте 1997 года по благословению католикоса-патриарха всея Грузии Илии II он приехал в Грузию, и был определен послушником духовного наставника в епархии Руиси и Урбниси. 8 октября 1998 года по благословению католикоса-патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, Святейший Синод Православной Апостольской Церкви Грузии избрал игумена Герасима управляющим первосвященником епархии Зугдиди и Цаиши.



Еще одним самым реальным кандидатом является митрополит Сачхере и Чиатуры, 62 летний Даниил Датуашвили. В патриархии давно известно об амбициях владыки Даниила. В Синоде у него есть свои верные сторонники, и как минимум, ему не будет трудно попасть в число тех трех кандидатов, одного из которых Синод должен избрать католикосом-патриархом всея Грузии. В 1972-1977 годы Даниил Датуашвили учился на факультете киноведения театрального института имени Шота Руставели, в 1978-1979 годы проходил стажировку в Московском институте теории и истории кино. Он является представителем той малочисленной группы молодых, которые после интронизации Илии II связали свое будущее с Православной Апостольской Церковью Грузии. С 1981 года Давид Датуашвили начал работать в издательском отделе патриархии Грузии. В том же году поступил во Мцхетскую духовную семинарию. Со второго курса продолжил учебу заочно в Загорской семинарии. Следует отметить также, что владыка Даниил по церковным званиям стоит на одном из самых высоких ступеней, что может быть его главным преимуществом в процессе выбора нового патриарха.



Включение в борьбу за патриарший престол предрекают и митрополиту Мровско-Урбнисскому Иову Акиашвили. Владыка Иов известен своими публичными политическими заявлениями, в том числе и с амвона. Он не скрывает своих симпатий к "Грузинской мечте", и в то же время сурово критикует сторонников бывшей власти. Митрополит Иов характеризовал власть Саакашвили следующим образом:



"Сегодня мы задыхаемся! Сегодня в Грузии происходит духовная оккупация, в Грузии произошла физическая оккупация, отрезали какую-то часть территории, но эта духовная оккупация гораздо хуже. С чего началась эта духовная оккупация? Со школ и тех университетов, где подготавливают таких педагогов… Из университета Святого Илии Праведного… Вы знаете, кто руководит этим университетом! Сегодня тот момент, когда народ и духовенство должны встать вместе! Происходит духовная оккупация Грузии!"



Сторонниками владыки Иова считаются митрополиты нового поколения, которые были направлены первосвященниками после недавнего разделения нескольких епархий. Например, по решению Синода из Руисской и Урбнисской епархии, находящейся под управлением Иова Акиашвили, был выделен Сурами-Хашури, и сформирован в отдельную епархию, но управляющим новой епархии стал воспитанник владыки Иова, Свимон Цакашвили. Молодой владыка тоже известен своей политической активностью. Он был одним из тех из духовенства, кто откровенно противостоял "Национальному движению" во время парламентских выборов, и даже физически охранял избирательный участок Хашури. Новый предводитель Марнеульской епархии Георгий Джанделиани тоже выходец из окружения владыки Иова. Епархия Цалки была передана бывшему советнику епископа Бодбского, владыки Иакова, Иоанну Шомахия. Сам владыка Иаков, можно сказать, является самым активным в противостоянии, существующем внутри патриархии, но наши источники исключают патриаршие амбиции епископа Бодби, и полагают, что в случае выдвижения кандидатуры Иова Акиашвили владыка Иаков и его группа поддержат именно его. К этой группе причисляют и митрополита Тао-Кларджетского Теодора Чуадзе.



Владыка Иов с 21 октября 1996 года был назначен управляющим епархии Урбниси и Руиси, и хорепископом католикоса-патриарха всея Грузии. С 25 декабря 1996 года был возведен в архиепископы, а в декабре 2000 года в сан митрополита. 25 декабря 2007 года был награжден высшим орденом Святого Георгия. В 2003 году по собственному желанию был освобожден с должности хорепископа, и возглавил богословские и литургические комиссии патриархии.



Правда, положение управления Православной Апостольской Церкви Грузии не устанавливает кандидату в патриархи ограничение в политической беспристрастности, но с целью сохранения авторитета Церкви после Илии II, Синод, возможно, доверит титул первого иерарха духовенства страны именно политически нейтральному лицу. Так что, не исключено, что вышеперечисленные кандидаты вообще окажутся вне игры, и в патриархии разыграется довольно неожиданная комбинация.





PrimeTime

Автор: Мириан Боколишвили











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