Каладзе: UEFA содействует и поддерживает усиление здорового образа жизни в Грузии

01.03.2017 19:11 Сегодня на церемонии открытия саммита UEFA, который состоится в Тбилиси 1-2 марта, министр энергетики Каха Каладзе заявил, что здоровый образ жизни является чрезвычайно важным для молодежи, и следует приветствовать поддержку UEFA в этом важном деле.



"Сегодня очень важный день. По решению UEFA в нашей столице состоится саммит, который включает, и касается развития футбола. Вообще спорт, футбол, очень важен для каждого из нас. Возможно, не все станут профессиональными футболистами, я имею в виду молодежь, но здоровый образ жизни очень важен. Так же как важными являются образование и здоровье, спорт чрезвычайно важен для нашего будущего поколения и молодежи.



Я приветствую, что UEFA содействует и поддерживает нас в том, чтобы эти направления были усилены в Грузии"- заявил Кахи Каладзе.

















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