Телекомпания «Рустави-2» анонсировала акцию у Верховного суда

01.03.2017 22:02 Руководство «Рустави-2» анонсировало акцию протеста в связи с началом рассмотрения дела оппозиционной телекомпании Большой палатой Верховного суда Грузии.



Акция под названием «Открытый микрофон у Верховного суда» в поддержку самой рейтинговой грузинской телекомпании начнется 2 марта в 12:30 у здания Верховного суда и продлится до вечера, заявил гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия на брифинге.

«Завтра Большая палата Верховного суда решит быть свободе слова в Грузии либо нет, будет ли шанс у демократии, станет ли Грузия частью евроатлантического пространства, либо она вернется к советскому прошлому. Завтра Верховный суд решит будет ли когда-нибудь у этой страны шанс на независимую судебную систему», — сказал Гварамия.



Он отметил, что процессы вокруг телекомпании «Рустави 2» касаются всех граждан Грузии вне зависимости от того, нравится ли им эта телекомпания или нет.



«Мы анонсируем акцию «Открытый микрофон у Верховного суда» под эгидой «Рустави 2» , которая будет в силе с 12:30 завтрашнего дня. Кто, как и где соберется, я имею ввиду политические партии и неправительственные организации – это личное дело каждого. Мы уважаем мнение всех и благодарим их», — сказал гендиректор телекомпании.



Верховный суд Грузии завтра приступит к рассмотрению дела без устных слушаний, однако неизвестно, когда будет вынесено окончательное решение по делу. По словам Гварамия, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение дела.

Вместе с жалобой Большой палате придется рассмотреть ряд ходатайств, внесенных юристами «Рустави-2». В частности, юристы телекомпании уже подали ходатайство об отводе судей Нино Гвенетадзе, Михаила Чинчаладзе, Мзии Тодуа и Пааты Силагадзе.



Еще в июле 2016 года адвокаты обратились в Верховный суд и обжаловали решения судов первой и второй инстанций о передаче телеканала одному из бывших владельцев бизнесмену Кибару Халваши и его компании ООО «Панорама». Суд должен был вынести решение до 25 января 2017 года, однако из-за того, что дело было передано Большой палате и ее формирование растянулось во времени, суд не успел вынести решение вовремя.



Затем, в ноябре 2016 года гендиректор телекомпании Ника Гварамия обвинил депутата парламента Грузии от правящей «Грузинская мечта» Вано Зардиашвили в давлении на вышеназванных четырех судей и потребовал их отвода.



Кроме того, юристы ТВ обратились в Верховный суд с ходатайством о снятии ареста, наложенного на движимое и недвижимое имущество телекомпании по решению суда в 2015 году – это решение не вошло в силу до рассмотрения в суде высшей инстанции.



Еще одно ходатайство адвокатов телекомпании связано с прикреплением к делу документа, которое может полностью поменять обстоятельства дела. Речь идет о договоре, который был обнаружен в Берлине и обнародован в сентябре 2016 года адвокатами «Рустави-2».



"Новости-Грузия"











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