Касия Смутняк: польская актриса с всемирной известностью

02.03.2017 10:14



Природная красота и врождённый талант



Девушка проявляла тягу к творчеству и сценической деятельности с самого детства, однако не думала всерьёз связывать свою жизнь с творческими профессиями. Но жизнь распорядилась по-своему, и Касия Смутняк сначала начала участвовать в конкурсах красоты, а, достигнув в этом высот, стала популярной и высокооплачиваемой моделью, которую приглашали на работу заграничные дизайнеры и модные издания. Однако работа моделью не приносила девушке полного удовлетворения. Для реализации своих талантов она решила попробовать себя в кино, и не ошиблась. С самой первой картины зритель горячо полюбил красавицу и умницу, последней работой которой стал фильм «Пристегните ремни», доступный тут



Касия Смутняк идеально справилась с ролью в этом и других своих фильмах. Девушка обладает уникальной способностью вживаться даже в самые трудные роли, в самых противоречивых и неоднозначных персонажей. Здесь девушке пришлось пропустить через себя страдания и переживания женщины, которая, быть может, сломала себе жизнь, однажды связав её с «не тем» мужчиной. Однако итог этой истории положителен: когда разгульный супруг узнаёт о неизлечимой болезни своей жены, он, наконец, осознаёт, что только она и была его единственной любовью. И это меняет всё его сознание. Смотреть фильм «Пристегните ремни» и другие работы с участием актрисы Касии Смутняк всегда завораживающе интересно, потому что никто так реалистично не может передать эмоции и переживания своих героинь, как эта хрупкая, женственная и невероятно чувственная молодая женщина. Все фильмы, в которых она снялась, заняли почётное место в рейтинге лучших картин даже самых капризных и взыскательных киноманов.





В мире кинематографа работают тысячи талантливых людей, но мало кому удаётся стать всемирно известным. Польская актриса и модель Касия Смутняк начала свой творческий путь в мире кинематографа в 2000 году. Тогда девушке исполнился 21 год. Начало её карьере актрисы положило участие в фильме «Нужное время», затем были и другие работы, которые с успехом прошли в мировом прокате.Девушка проявляла тягу к творчеству и сценической деятельности с самого детства, однако не думала всерьёз связывать свою жизнь с творческими профессиями. Но жизнь распорядилась по-своему, и Касия Смутняк сначала начала участвовать в конкурсах красоты, а, достигнув в этом высот, стала популярной и высокооплачиваемой моделью, которую приглашали на работу заграничные дизайнеры и модные издания. Однако работа моделью не приносила девушке полного удовлетворения. Для реализации своих талантов она решила попробовать себя в кино, и не ошиблась. С самой первой картины зритель горячо полюбил красавицу и умницу, последней работой которой стал фильм «Пристегните ремни», доступный тут https://www.ivi.ru/watch/121554/description . В нём актриса играет роль умной и интеллигентной девушки, которая влюбляется в брутального неотёсанного мужлана. Впоследствии пара создаёт семью. Однако совместная жизнь приносит главной героине только боль и разочарования от невнимательности и разгульной жизни супруга.Касия Смутняк идеально справилась с ролью в этом и других своих фильмах. Девушка обладает уникальной способностью вживаться даже в самые трудные роли, в самых противоречивых и неоднозначных персонажей. Здесь девушке пришлось пропустить через себя страдания и переживания женщины, которая, быть может, сломала себе жизнь, однажды связав её с «не тем» мужчиной. Однако итог этой истории положителен: когда разгульный супруг узнаёт о неизлечимой болезни своей жены, он, наконец, осознаёт, что только она и была его единственной любовью. И это меняет всё его сознание. Смотреть фильм «Пристегните ремни» и другие работы с участием актрисы Касии Смутняк всегда завораживающе интересно, потому что никто так реалистично не может передать эмоции и переживания своих героинь, как эта хрупкая, женственная и невероятно чувственная молодая женщина. Все фильмы, в которых она снялась, заняли почётное место в рейтинге лучших картин даже самых капризных и взыскательных киноманов.











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